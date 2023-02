Hospital de Clínicas Gaspar Vianna forma mais 25 médicos residentes

A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC), localizada em Belém, realizou na noite de sexta-feira (24) a cerimônia de formatura de 25 médicos residentes, resultado do Programa de Residência Médica do HC. Concluinte da residência em Clínica Médica, Maria da Costa, 27 anos, ressaltou a importância de avançar em sua trajetória profissional. “É um momento muito especial, pois são dois anos de muito aprendizado e de uma intensa batalha que travamos após sair da universidade. Conseguimos avançar em mais uma etapa profissional, que nos ajudará a concretizar nossos sonhos e ter a formação médica completa”, afirmou.

“Hoje é um dia para ser lembrado com muita alegria. Mesmo com todas as renúncias, vocês levarão uma recompensa espetacular. São médicos humanos, com nobreza e excelência, pois não formamos apenas médicos; formamos pessoas”, ressaltou a diretora-presidente da Fundação, Heloísa Guimarães. A solenidade também contou com a presença do secretário de Políticas de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Sipriano Ferraz.

Para a diretora Técnica do HC, Adriana de Lima, disponibilizar programas de residência de qualidade é prioridade na instituição, que prioriza o incentivo ao ensino e à pesquisa. “A residência médica é o padrão ouro na formação de especialistas. Por isso, no Hospital de Clínicas o residente recebe todo o suporte necessário para concluir a qualificação com excelência, e assim contribuir na melhoria da assistência prestada à população“, frisou a gestora.

Excelência – A Residência Médica em Psiquiatria do HC está entre as melhores do País, obtendo o selo “A” de excelência em formação, concedido pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Além disso, em 2022 a Residência Médica em Cirurgia Vascular recebeu o certificado de reconhecimento da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular.

Iniciada em 2004 com os programas de Psiquiatria e Medicina Intensiva, a Residência Médica já qualificou 323 médicos. Para ingressar, é necessário participar do Processo Seletivo Unificado, realizado pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) ou Processo Seletivo ofertado pelo HC.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação