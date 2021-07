Hospital de Clínicas investe em tecnologia para reabilitação de pacientes em UTI

Mesa ortostática posiciona paciente na vertical, favorecendo a reabilitação funcional e a redução no tempo de internação

A recuperação de pacientes em tratamento em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é marcada muitas vezes pelo longo tempo geralmente deitado ou, no máximo, sentado. Essa realidade começou a mudar na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC) a partir da aquisição de um novo equipamento de fisioterapia que deixa o paciente na posição vertical, favorecendo a reabilitação funcional e a redução no tempo de internação.

Também chamada de prancha, a mesa ortostática é uma maca adaptada para estimular a mobilidade de pacientes no leito, alternando entre posições horizontais e verticais. Para isso, o equipamento dispõe de dispositivos de segurança que fixam o corpo do paciente para uma transição segura até que ele esteja em pé.

Anny Silva, fisioterapeuta intensivista no HC, explica como a utilização da prancha pode impactar positivamente no tratamento de pacientes de longa internação. “Quando sentamos os pacientes, temos uma melhora na ventilação e outros sinais vitais. Se conseguirmos colocar em pé, uma posição natural do ser humano, os resultados são ainda melhores para uma reabilitação integral e o desmame da ventilação mecânica”, pontua a profissional.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará

Utilizada para a reabilitação em diferentes casos, a tecnologia traz benefícios importantes para pacientes cardiológicos. “A alteração da posição horizontal para vertical ajuda tanto no controle de funções biológicas, como a pressão arterial e o padrão respiratório, quanto evitando lesões causadas pelo peso do corpo sobre as superfícies de contato. Ainda assim, precisamos fazer isso de forma gradativa para evitar um comprometimento da evolução do paciente”, complementa Anny.

O uso do recurso é feito por meio de uma avaliação clínica do paciente e a mudança de posição é feita por meio de acionamento elétrico, com elevação gradativa da inclinação e monitoramento constante dos sinais vitais por parte da equipe de fisioterapia que atua na UTI Adulta do Hospital.

Agência Pará / Por Marcelo Leite (HC)