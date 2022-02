Hospital de Clínicas usa o Carnaval como recurso terapêutico em tratamento psiquiátrico

Ainda faltam alguns dias para o Carnaval, mas para os pacientes em tratamento no serviço de psiquiatria do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, a festa momesca foi antecipada para esta sexta-feira (18) com a realização de um baile de carnaval terapêutico, que foi trabalhado ao longo de todo o mês de fevereiro.

Para alcançar os resultados idealizados, oficinas de criatividade foram realizadas com os pacientes, entre elas, a de confecção de abadás a partir da utilização de materiais de baixo custo. Eles também ensaiaram as músicas que seriam cantadas durante a festa. “Usamos o tema do carnaval para estimular a socialização, aspectos emocionais e cognitivos dos pacientes, como a atenção e concentração, além de outros aspectos que o adoecimento psíquico traz”, pontua a terapeuta ocupacional Virgínia Moraes.

Além do trabalho com aspectos cognitivos e emocionais, Virgínia explica ainda como a vivência de experiências relacionadas a um período anterior ao do tratamento são importantes para recuperação dos pacientes. “É mês de carnaval e muitos deles podem ter vivido esse momento de alguma forma. Isso possibilita a humanização do atendimento e ajuda na melhora da recuperação, na valorização da autoimagem e autoestima”, complementa Virgínia.

Por Marcelo Leite (HC)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação