Hospital divulga novo boletim sobre estado de saúde de Pelé

O Hospital Albert Einstein emitiu um novo boletim médico atualizando o estado de saúde de Pelé. O ex-jogador de 82 anos está internado em São Paulo desde o dia 29 de novembro, quando deu entrada na unidade de saúde para reavaliar a quimioterapia contra o tumor de cólon metastático contra o qual vem lutando.

De acordo com a equipe médica, Pelé segue “apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória”. Ele está sendo tratada com antibióticos. O rei do futebol também continua em “quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis”.

Não há previsão de alta para o paciente.

Durante a Copa do Mundo deste ano, Pelé foi homenageado pela Seleção brasileira ao fim da partida contra a Coreia do Sul, que teve placar de 4 x 1 para o Brasil. Na ocasião, os jogadores retornaram ao campo com uma faixa com o nome e a foto dele.

– Uma mistura de alívio e felicidade. Fizeram muito feliz o meu dia – declarou Pelé após tomar conhecimento da homenagem.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Antonio Lacerda