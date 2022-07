Hospital do Baixo Amazonas utiliza videogames para ajudar na recuperação de tratamento com crianças

O Regional do Baixo Amazona (HRBA) retoma com o projeto Gameterapia, tratamento utiliza videogame para auxiliar na recuperação de crianças e adolescentes internados. O projeto havia sido suspenso devido a pandemia da Covid-19.

Segundo especialistas, a interação com os jogos estimula a atividade cerebral, facilita a aceitação ao tratamento proposto, reduz gastos com outras terapêuticas, retira o foco da dor, melhora o humor, permite reabilitação motora e ajuda na coordenação motora e memória do paciente.

“A gameterapia visa justamente minimizar o estresse e a ansiedade neste período de hospitalização. A adesão tem sido muito boa, vemos que as crianças estão realmente engajadas na atividade e já observamos melhora na recuperação”, destaca a Samara Klaim, terapeuta ocupacional da unidade.

A ideia funciona muito bem, a paciente Tayla de Cassia, que faz tratamento contra leucemia, contou da importância do projeto. “ “Achei muito divertido, ajuda a passar o tempo e me distrair. Traz leveza para o ambiente do hospital. Gostei muito”, compartilha a jovem de 14 anos.

Sobre o projeto

O projeto foi lançado em 2016, a gameterapia é realizada duas vezes por semana, ás terças e quintas-feiras. Participam da atividade, pacientes aptos, após analise dos aspectos clínicos, por parte da equipe médica e multiprofissional.

Antes a ferramenta funcionava em um local especifico, depois foi percebido a necessidade de adaptar a ferramenta.

“Decidimos então adaptar, para seguir as recomendações de segurança deste período pandêmico e poder fazer a atividade chegar até os pacientes que tem dificuldade de locomoção ou que não podem deixar seus leitos. Para isso, fizemos a gameterapia móvel, que vai até os nossos pacientes”, pontuou a supervisora de Humanização, Patrícia Nogueira.

O Hospital é referência em atendimentos de média e alta complexidades para 1,4 milhão de pessoas residentes em 30 municípios da região do Baixo Amazonas, Oeste do Pará e Xingú, o Hospital Regional do Baixo Amazonas presta atendimento 100% gratuito, via Sistema Único de Saúde (SUS), e está entre os melhores do país.

Foto: Pró-Saúde