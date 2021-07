Hospital em Belém usa redes na recuperação de bebês com doenças do coração

Bebês diagnosticados com doenças no coração estão recebendo um recurso terapêutico regional no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC), em Belém. Ao invés dos leitos, as crianças podem ser embaladas em redes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.

O pequeno Antônio Neto nasceu há um mês no Hospital de Clínicas e precisou passar por uma cirurgia de correção da má-formação no coração. No período de recuperação, Antônio teve o primeiro contato com a rede.

“Quando chegamos para a visita e encontramos ele dormindo na rede, foi uma surpresa e um momento especial. Depois, a equipe explicou os benefícios para o desenvolvimento dele e como podemos continuar usando a rede em casa, o que é bom para nós porque já é costume na nossa família”, contou o pai Elinelso Silva.

De acordo com o hospital, o método conhecido como “hammock” vai além de um acolhimento humanizado e aconchegante para o recém-nascido e tem como principal benefício a estimulação multissensorial e o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê.

“Em um ambiente hospitalar, especialmente em uma UTI, a luminosidade, o barulho e outros estímulos podem atrapalhar o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. A rede é um recurso que ajuda nesse desenvolvimento, favorecendo o equilíbrio no balanço, o alinhamento postural em uma posição semelhante ao intrauterino, além de melhorar as funções respiratórias, com a redução do gasto energético causado pelo estresse e o excesso de estímulos”, explica Paulo Douglas Andrade, fisioterapeuta no Hospital de Clínicas.

A técnica já é bastante utilizado em unidades de terapia intensiva, sendo inclusive tema de estudos científicos. No Hospital de Clínicas, a adoção da técnica terá agora mais praticidade, já que um novo modelo de rede foi criado para substituir os protótipos anteriores feitos de forma improvisada com lençóis entrelaçados.

Foto: Agência Pará

Fonte: G1 PA — Belém