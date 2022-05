Hospital estimula sobre a higienização das mãos com linguagem paraense

Hoje (5) comemora-se o Dia Mundial da Higienização das Mãos, a data foi elaborada pela Organização Mundial de Saúde, no ano de 2009, com o objetivo de lembrar a importância do habito, na área da saúde, principalmente nos ambientes hospitalares.

A Fundação Hospital de Clinicas Gaspar Viana (HC), em Belém, iniciou ações de sensibilização nesta quarta-feira (4), com uma apresentação especial do cantor paraense Nilson Chaves.

As principais mensagens relativas a campanha como momentos para a higienização as mãos, cuidado seguro e prevenção a infecções foram adaptadas com linguagem paraense para identificar, valorizar a nossa cultura. A expressão como maninho refere se aos pacientes, a água com sabão – ideal quando houver sujidade visível nas mãos – agora também é “tiro e queda contra tuíra e pitiú, além de vírus e bactérias”.

A médica infectologista da equipe de Comissão de Controle de Infecções Hospitalares da Fundação, Larissa Luz ressaltou os objetivos da escolha do tema da campanha e os desafios de abordar o tema.

“A higienização das mãos é a principal medida, a mais efetiva e a de menor custo para o controle de infecção em ambiente hospitalar. Fazemos um trabalho constante nesse sentido e, nesta campanha, nossa equipe trouxe uma abordagem com a qual pudéssemos nos identificar, valorizar nossa cultura e nossa forma de falar que é única e motivo de muito orgulho”, destacou Larissa.

A Fundação vem ampliando a realização de ações de sensibilização nas unidades de terapia intensa, com foco na capacitação das equipes que atuam nas áreas neonatal, pediátrica e coronariana. Nesta última, o monitoramento mais recente feito pela Fundação aponta para três meses consecutivos sem registro de infecções.

Foto: Divulgação