Hospital Galileu aposta em stand up comedy como ação de humanização no mês do Carnaval

“Paciência é igual dinheiro: não tenho e quando tenho some rápido!”. Esta e outras frases da mãe mais irreverente do Brasil, dona Hermínia, arrancaram muitas gargalhadas de pacientes, acompanhantes e colaboradores do Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), na Grande Belém. A espontaneidade da personagem do filme ‘Minha mãe é uma peça’ foi a forma de divertir e conscientizar quem está enfrentando desafios dentro de um hospital.

A ação, com cunho educativo para chamar a atenção sobre os cuidados com a saúde do corpo e da mente, e, sobretudo, das normas de higiene e de distanciamento social para frear a covid-19, ocorreu ao longo de fevereiro, mês alusivo aos festejos do carnaval.

As brincadeiras divertidas e carinhosas da mãe, ligada sempre nos 220 volts, foram a forma encontrada pelo técnico de enfermagem, Laudimar da Silva Novaes Neto, de 23 anos, para transformar o ambiente hospitalar em um palco de ‘stand up comedy’. Ele se caracteriza de dona Hermínia, memoriza o repertório cômico e doa parte do seu tempo para amenizar o sofrimento e a dor do próximo.

“Falo sobre o uso de máscara, da importância de higienizar as mãos, de tomar e completar o ciclo vacinal, já que a pandemia não acabou. Aproveitando o período do carnaval, ressalto a importância dos cuidados com a saúde íntima, do uso de camisinha para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A gente sabe que mesmo sem as tradicionais festas de carnaval, isso sempre acontece”, disse.

O técnico de enfermagem também ressalta que a escolha do personagem, além de descontrair pela sua essência cômica, faz também alertas. “Estou de Hermínia, representando as mães brasileiras, que com amor, carinho e com a preocupação de quem repreende e ensina os seus”, acrescentou Laudimar.

A paciente Marly da Silva Nascimento, 23 anos, está internada na unidade desde o início deste mês. Ela avalia a ação, como um benefício mental. “A gente fica aqui, longe de casa, da nossa família, das atividades diárias e quando chega uma pessoa trazendo alegria, é uma total distração. Apesar das brincadeiras, o assunto é sério, fala sobre saúde. Estamos muito contentes com essa oportunidade que o hospital nos oferece”, parabenizou.

Humanização

O HPEG já se tornou referência na Rede Estadual de Saúde do Pará na implantação de projetos pautados na Política Nacional de Humanização (PNH), que existe desde 2003 para efetivar os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), no cotidiano das práticas de atenção e gestão.

“A visão atual do HPEG, administrado pelo Instituto Social e Ambiental da Amazônia – ISSAA, é elevar o patamar do atendimento através de práticas de qualidade e humanização, incentivando as trocas solidárias entre gestores, colaboradores e usuários. Através de ações, objetivamos uma melhor forma de cuidar das pessoas, de conscientizá-las e de novas maneiras de organizar o trabalho efetivo dentro da unidade de saúde pública”, observou Anne Segóvia, coordenadora de Humanização do HPEG.

Segóvia ressalta que as ações promovidas pela unidade visam, ainda, a valorização dos indivíduos, oportunizando-os à ampliação da sua capacidade de transformar as realidades. “Nossa estratégia é envolver a sociedade, os usuários e todos que fazem parte do corpo laboral, em assuntos com temáticas sociais e, claro, de saúde, através das responsabilidades compartilhadas e da criação de vínculos solidários”, finalizou a enfermeira.

Referência

O Hospital Galileu é uma unidade do Governo do Estado do Pará, considerada como retaguarda de vítimas de traumas. Também é referência em alongamento e reconstrução óssea, além de cirurgia de traqueia e urologia. O hospital recebe pacientes de outras unidades da rede para tratamentos de saúde especializados de médio a longo prazo.

“Temos pacientes que estão internados há vários meses na unidade. E essas estratégias vêm como uma forma de descontrair, de alegrar e de amenizar o período em que as pessoas estão em tratamento de saúde”, comentou Alexandre Reis, diretor executivo do Galileu.

Serviço: O Hospital Galileu é uma unidade pública, localizado na avenida Mário Covas, 2692, na Grande Belém. A instituição é administrada pelo Instituto de Saúde e Social da Amazônia – ISSAA, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Texto: Roberta Paraense/Ascom Hospital Galileu

Por Luana Laboissiere (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação