Hospital Galileu é recertificado com excelência pela Organização Nacional de Acreditação (ONA)

Unidade acreditada em nível 3 atende aos padrões e requisitos de segurança do paciente, gestão integrada e excelência na administração

O Governo do Pará alcança, esta semana, mais uma conquista na Rede Estadual de Saúde Pública. Na última terça-feira (24), o Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), na Grande Belém, alcançou acreditação ONA nível 3, Acreditado com Excelência. A certificação avaliou os critérios de segurança, de gestão integrada dos processos e excelência em administração. Desta forma, foram comprovados os ciclos de melhorias e maturidade institucional da unidade referência em traumo-ortopedia do estado.

Com foco na segurança do paciente e melhoria contínua dos processos, o Hospital Galileu, administrado pelo Instituto de Saúde e Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), passou por uma avaliação rigorosa, através de uma Instituição Acreditadora Credenciada (IAC) e também por uma equipe de avaliadores habilitada pela ONA. Durante o processo de avaliação, eles buscaram evidências de conformidade com os padrões do Manual Brasileiro de Acreditação nas diversas áreas, incluindo a gestão organizacional, a qualidade e a segurança na assistência prestada, bem como, o desenvolvimento da instituição.

Para o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, a acreditação da ONA ratifica o alto padrão de atendimento do Galileu. “Essa conquista para uma unidade de saúde do Governo do Estado do Pará mostra os padrões de qualidade e de segurança na assistência prestada na rede, aos pacientes SUS. Essa certificação é de grande importância para mostrar a excelência na assistência e na gestão do Galileu”, parabeniza o titular da pasta.

A Organização Nacional de Acreditação (ONA) é a referência brasileira, certificada pela ISQua (internacional) para avaliar rigorosos padrões de qualidade e segurança nas instituições de saúde, graduando em três níveis: Nível 1 – Acreditado; Nível 2 – Acreditado Pleno; e Nível 3 – Acreditado com Excelência, que foi o título concedido ao HPEG.

Conquista

conquista da acreditação em nível máximo da instituição é resultado de um trabalho construído, sobretudo, com o foco na alta qualidade da assistência prestada aos paraenses. “A gestão do ISSAA, em parceria com a Sespa, não tem medido esforços para dar o melhor atendimento à população. Estamos satisfeitos com a acreditação em excelência, nível 3, mas nosso desafio não terminou, continuamos a trabalhar para desenvolver e implementar ações de melhoria contínua no HPEG”, garantiu o diretor executivo do Galileu, Flávio Marconsine.

O Galileu foi auditado ao longo de três dias, através da metodologia da ONA, verificando cerca de mil requisitos. O processo envolveu e engajou a todos os colaboradores, fornecedores e terceirizados, em uma auditoria sistêmica e abrangente.

“Esta recertificação veio como resultado do esforço genuíno e do compromisso de todos para com a qualidade e segurança dos serviços oferecidos aos usuários do SUS. No Galileu trabalhamos por uma causa é isso faz toda a diferença. Temos o pertencimento, como valor institucional, o que nos dá forças para superar possíveis obstáculos”, observou Paula Narjara, gerente de Qualidade Institucional- ISSAA.

A gestora, que esteve à frente do processo, ressaltou ainda que a unidade, ao decidir buscar a recertificação, se mantém disposta a aprimorar seus padrões de trabalho e repensar em seus processos internos. “Nossa equipe é fortalecida e amadurecida para que, a cada dia, possa evoluir em seus processos. A recertificação, significa, ainda, não apenas no aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido no Galileu, mas, a prioridade que damos ao cuidado do paciente” , enfatizou a gerente.

Reconhecimento

Segundo o superintendente Técnico da ONA, Péricles Cruz, a certificação de uma organização de saúde através da acreditação é um reconhecimento de que a instituição atende aos rigorosos padrões que a metodologia exige. Há 20 anos, a ONA atua na função.

“A acreditação do Hospital Galileu é válida por dois anos e será acompanhada por nossos avaliadores por meio de visitas periódicas de manutenção. O processo de acreditação é de caráter voluntário e educativo, não configurando uma fiscalização. No decorrer da avaliação todas as áreas da instituição são visitadas e mais de 1,7 mil requisitos verificados antes da homologação da acreditação”, detalhou.

Perfil

A unidade, localizada na avenida Mário Covas, 2553, realiza na especialidade de ortopedia, cirurgias de fraturas de baixa e média complexidade, exceto fraturas de fêmur, quadril, coluna e próteses. São realizados no HPGE também, procedimentos de fratura diafisária da tíbia, fratura distal do antebraço e mão, osteomielite crônica e aguda.

O Hospital com 104 leitos de internação, mantém, ainda, o serviço de reconstrução e alongamento ósseo, cirurgias de traqueia e urológica, como hiperplasia prostática benigna, exclusão renal e triagem com biópsia de próstata.

Texto: Roberta Paraense/Ascom Hospital Galileu

Por Governo do Pará (SECOM)