Hospital Galileu orienta sobre riscos de acidentes e mortes no trânsito

A campanha “Maio Amarelo” é o mês dedicado à sensibilização para que a sociedade busque refletir sobre a necessidade de um trânsito mais seguro.

Durante este mês as unidades de saúde focam na campanha, e no Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), localizado na grande Belém, são intensificadas as orientações sobre os riscos de acidentes e mortes. No ano de 2022 e em 2023 em abril, 1.564 vítimas de acidentes de trânsito foram atendidas na instituição.

Prevenção

A informação é a melhor forma para se prevenir. O que não falta são exemplos das consequências que a violência no trânsito provoca na vida do indivíduo. Segundo o médico Daniel Werneck, que também é diretor técnico da unidade os acidentes de trânsito podem causar uma ampla variedade de sequelas físicas e psicológicas, como dor crônica, deficiências físicas permanentes, necessidade de reabilitação a longo prazo, dificuldades de locomoção, necessidade de usar muletas ou cadeira de rodas, dificuldades de memória e de linguagem, estresse pós-traumático, lesões na retina que podem levar à perda de visão. “Sem contar que a pior de todas elas é a morte e a eterna dor da perda de alguém querido por algo completamente evitável”, pontua.

A diretora executiva do Hospital, Liliam Gomes, acredita que datas como essa são importantes para serem trabalhadas por quem vivencia de perto essa realidade todos os dias. “Temos em nossas mãos exemplos concretos do quanto o trânsito pode ser cruel, perigoso e destruidor. Precisamos que todos entendam a gravidade e assumam responsabilidades”, destaca.

De acordo com o titular da Secretaria de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, enfatiza que a violência no transito já se tornou um problema de saúde pública.

“Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) nos mostram que, em média, por ano, o Brasil gasta cerca de R$220 bilhões só para pagar os custos decorrentes dos acidentes de trânsito e muito dessa verba vai para hospitais e unidades de saúde que lidam diretamente com as vítimas. Com mais consciência e menos acidentes, podemos, num futuro, quem sabe, investir esse dinheiro em outras áreas de desenvolvimento social”, indaga.

Perfil – O perfil de atendimento humanizado é uma das marcas registradas do Hospital Galileu. Os profissionais que trabalham na instituição são qualificados, oferecendo um atendimento personalizado e acolhedor aos pacientes e seus familiares. Além disso, a instituição conta com uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais que atuam em conjunto para garantir o melhor tratamento aos pacientes.

Serviço: A unidade, localizada na Avenida Mário Covas, nº 2553, é referência no tratamento de traumatologia e ortopedia, urologia e cirurgia torácica, cirurgias de fraturas de baixa e média complexidade, exceto fraturas de fêmur, quadril e coluna, e próteses. Na unidade pública do Governo do Pará, administrada pelo Instituto Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), são realizados procedimentos em fratura diafisária da tíbia, fratura distal do antebraço e mão, e osteomielite crônica e aguda.

O Hospital tem 104 leitos de internação e, o Serviço de Reconstrução e Alongamento Ósseo, além de realizar cirurgias de traqueia e urológica, como hiperplasia prostática benigna, exclusão renal e triagem com biópsia de próstata. O HPGE não funciona como urgência e emergência.

Foto: Bruno Cecim