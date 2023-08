Hospital Gaspar Vianna incentiva amamentação materna

O Hospital Gaspar Vianna destaca sobre a importância do aleitamento materno para os bebês nos primeiros seis meses de vida, por conter todos os nutrientes necessários para promover o crescimento adequado, é considerado alimento padrão ouro para o recém-nascido. Pesquisas mostram que, além de reduzir em 13% a mortalidade até os cincos anos, evita diarreia e infecções respiratórias, diminui o risco de alergias, diabetes, colesterol alto e hipertensão.

Segundo a nutricionista que atua na UTI neo (Unidade de Terapia Intensiva) e pediátrica da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC), em Belém, os benefícios da amamentação são inúmeros, tanto para mãe quanto para o bebê. “O leite materno possui inúmeras substâncias e propriedades específicas, como células de defesa cuja concentração irá variar no decorrer da mamada e ao longo do processo de crescimento desse bebê. Possui quantidade suficiente de ferro, fundamental para evitar doenças como anemia ferropriva no bebê, além de anticorpos que protegem contra infecções intestinais e reduz o risco de doenças como diarreia, meningite bacteriana e diversas outras”, explicou Luciana Alcântra, nutricionista do HC.

No HC dispõe de um posto de coleta chamado de ‘cantinho do leite’ desenvolvido para acolher e orientar mães que queiram fazer a doação do leite humano.

Em alusão à campanha ‘Agosto Dourado’, que reforça a importância do leite materno para o desenvolvimento das crianças até dois anos e exclusivos até os seis meses de vida, o HC irá promover, entre os dias 7 a 11 deste mês, a capacitação ‘Amamentação e boas práticas no parte e nascimento’. O treinamento será direcionado para servidores da instituição.

Foto Reprodução Ag.Pará