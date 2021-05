Hospital Geral de Ipixuna do Pará oferta vagas para profissionais de enfermagem

Além das vagas ofertadas, o HGI também está recebendo currículos para formação de Banco de Talentos de profissionais de diversas áreas, inclusiva para Pessoas Com Deficiência (PcD).

O Hospital Geral de Ipixuna do Pará, nordeste do estado, está ofertando vagas para os cargos de enfermeiro e técnico em enfermagem. Os currículos devem ser enviados até o dia 30 de maio.

Além das vagas ofertadas, o HGI também está recebendo currículos para formação de Banco de Talentos de profissionais de diversas áreas, inclusiva para Pessoas Com Deficiência (PcD).

Para se candidatar às vagas de enfermagem e técnico em enfermagem, é necessário que o candidato seja registrado no Conselho Regional de Enfermagem (Coren).

Os currículos devem ser enviados para o email selecao.ipixuna@indsh.org.br, com especificação do cargo desejado. Os currículos passarão por triagem realizada de acordo com critérios do departamento pessoal.

Os candidatos que tiverem currículos aprovados serão comunicados do dia, hora e local da realização de provas e entrevistas.