Hospital Geral de Tailândia acompanha os pacientes também na pós-hospitalização

O Hospital Geral de Tailândia (HGT) proporciona acolhimento e humanização durante o atendimento ao usuário, mas também se preocupa com o pós-atendimento para assegurar bem-estar às pessoas quando recebem alta médica após a internação. Neste sábado (29), o grupo de psicologia e serviço social promoveu mais um trabalho empático com os usuários.

A ação humanizada do HGT levou cesta básica, carinho e diálogo às famílias. “O nosso papel como profissionais não termina quando o usuário recebe alta. Nosso perfil é sempre ficar ao lado dos usuários. Saber o dia a dia deles, a sua realidade. Estamos realizando essa ação não para promover o Hospital, mas sim, para amenizar o sofrimento a essas famílias”, informou a psicóloga clínica Izabel Alves.

Segundo a profissional, os alimentos que compõem a cesta básica são doados por colaboradores do hospital. “O grupo conversa com todos os setores do HGT, pergunta quem pode fazer a doação dos alimentos. O legal é que todos abraçam a causa e conseguimos montar as cestas, entregando às pessoas”.

As pessoas beneficiadas são identificadas a partir dos atendimentos psicológico e social. “Além do usuário receber o atendimento assistencial, passando pelo médico, tomando as medicações, também conversamos com eles. Todos precisam de atenção e carinho. E em várias conversas, ficamos sabendo de cada história, de realidades bem vulneráveis e por que não ajudá-los?”, completa a assistente social, Danielle Cândido.

Maria Travassos, 38 anos, foi surpreendida com a visita do grupo do HGT em sua casa e agradeceu, emocionada, a ação social.

“Sempre busco atendimento no HGT e sou bem atendida. O grupo sabe da minha situação de vida; contei durante um atendimento com a assistente social. Graças a Deus recebi essa ajuda do hospital. Usuária da unidade hospitalar, posso afirmar que o HGT promove não somente atendimento em saúde; ele também proporciona humanização, acolhimento. Temos mais que profissionais à disposição, temos amigos; até posso ir mais além: os considero como um familiar. Tratam a gente muito bem, há uma preocupação que nenhum outro hospital proporciona”, garante a moradora de Tailândia.

A ação social da unidade hospitalar segue até o fim do ano sendo agregada ao Natal Solidário. Além de cestas básicas, no período natalino, o grupo entrega roupas aos usuários; e às crianças, brinquedos.

Em 2022, de janeiro a setembro, o HGT já proporcionou 5.892 atendimentos aos usuários, entre os serviços de psicologia e social.

Estrutura – O HGT tem 51 leitos e mantém uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) com nove leitos, seis dos quais adultos e três pediátricos. Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) têm acesso aos serviços oferecidos pelo HGT, por meio da Central de Regulação Municipal e Estadual, e aos de urgência e emergência em livre demanda ou encaminhados pelo Samu, Corpo de Bombeiros Militar e Polícias Rodoviárias Estadual e Federal.

Serviço: O HGT é uma unidade de saúde do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O hospital fica na Avenida Florianópolis, s/n, no bairro Novo. Mais informações pelo fone (91) 3752.3121.

*Texto de Pallmer Barros (Ascom / HGT)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação