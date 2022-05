Hospital Geral de Tailândia realiza Processo Seletivo para Enfermagem

Os interessados devem enviar currículos atualizados para o e-mail bancodetalentos.hgt@indsh.org.br, de 19 a 25 de maio

O Hospital Geral de Tailândia (HGT), localizado no sudeste paraense, abre inscrições ao Processo Seletivo (PS) com oferta de vagas para enfermeiro e técnico em Enfermagem, preferencialmente, para Pessoas com Deficiência (PcD).

Os interessados devem enviar os currículos atualizados para o e-mail: bancodetalentos.hgt@indsh.org.br com assunto: Candidato (a) / Enfermeiro ou Técnico Enfermagem, no período de 19 a 25 de maio. A unidade hospitalar ressalta que os currículos passarão por triagem, que seguem os critérios do setor de Recursos Humanos (RH) para a vaga ofertada.

Os candidatos ao cargo devem possuir: ensino superior completo para enfermeiros e curso técnico em Enfermagem; pós-graduações serão um diferencial aos graduados; curso de aperfeiçoamento em prática hospitalar; desenvoltura com a escrita e leitura; mais a experiência mínima de um ano na aérea.

O setor de RH do HGT solicita aos candidatos, que no momento do envio do currículo, anexe os seguintes documentos: cópia do diploma ou do curso técnico; cópia do certificado de pós-graduação; curso de aperfeiçoamento em prática hospitalar, preferencialmente; além de cópia da carteira do Coren-PA, regularizada.

Estrutura – O HGT possui 51 leitos e mantém uma Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) com nove leitos, sendo seis adultos e três pediátricos. Os usuários que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) têm acesso aos serviços oferecidos pelo HGT por meio da Central de Regulação Municipal, e aos de urgência e emergência em livre demanda ou encaminhados pelo Samu, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Rodoviária.

SERVIÇO

O HGT é uma unidade de saúde do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O hospital fica na avenida Florianópolis, s/n, no bairro Novo. Mais informações pelo fone (91) 3752.3121.

