Hospital Jean Bitar aposta em horta hidropônica para alimentação de pacientes

O Hospital Jean Bitar, por meio de sua Comissão de Sustentabilidade (CS), desenvolve o projeto Horta Hidropônica, buscando material o pilar da sustentabilidade, essencial para uma vida mais saudável.

A unidade hospitalar desenvolve o projeto da horta, desde o ano de 2022, com um sistema de plantio e cultivo com irrigação de forma mecânica e natural, funcionando por meio da gravidade em substrato ou solução nutritiva e não no solo. Essa solução contém todos os nutrientes essenciais para as plantas, tais como: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, ferro e oxigênio, devido à gravidade e queda d’água e outros.

Hoje em dia, o HJB tem cultivo de hortaliças como caruru, cebolinha, jambu, chicória e rúcula, que fazem parte das refeições dos pacientes, acompanhantes e colaboradores da unidade hospitalar.

Horta com materiais reutilizáveis

Segundo o responsável pela implantação da horta, o vice-presidente da Comissão de Sustentabilidade e supervisor do setor de Manutenção, Waldecir Viana, o projeto visa realizar as técnicas sustentáveis e métodos a serem utilizados, desde o espaço onde foi implementado até os materiais recicláveis e reutilizáveis na construção, procedentes do próprio hospital.

“Hortas hidropônicas raramente são feitas a céu aberto. Normalmente, o cultivo é feito dentro de estufas de plástico, estruturas menores chamadas túneis altos e túneis baixos ou mesmo em edifícios fechados com iluminação Natural”, explica Viana.

De acordo com a responsável Técnica do Serviço de Dietética e Nutrição do HJB, informou que, uma vez por semana, o setor serve sopas preparadas com as hortaliças da horta para os pacientes internados, e com a dieta liberada para o consumo do alimento.

O diretor executivo do HJB, administrador hospitalar, Giovani Merenda, acredita que a horta hidropônica foi projetada no intuito de desenvolver desafios inovadores e vanguardistas na área da Sustentabilidade dentro do Hospital e, assim como sugeriu o paciente, ele espera que a ideia sirva de inspiração para outras unidades hospitalares e outras instituições, que possam ter um olhar sensível em favor da saúde dos seus públicos, já que os alimentos cultivados não trazem dano algum nesse sentido.

“Hoje o HJB conta com uma horta 100% natural e livre de agrotóxicos. Nosso objetivo principal é contribuir com o meio ambiente e proporcionar uma vida mais saudável para pacientes e colaboradores do Hospital Jean Bitar, com as refeições preparadas com o que é colhido na nossa horta. Queremos cada vez mais realizar ações sustentáveis, disseminando esses conceitos com campanhas de sustentabilidade no nosso hospital, trabalhando também com a redução de custos em meio ao socioeconômico. Nosso maior desejo é que o projeto se torne referência em Belém e região metropolitana, uma vez que, não há registros do cultivo de hortaliças no sistema hidropônico nos hospitais”, destaca o gestor Executivo.

O Hospital Jean Bitar atua em tratamentos gastrointestinais, obesidade, diabetes, cirurgias otorrinolaringológicas e no atendimento a transgêneros, perfis assistenciais do HJB. Nos últimos 4 foram realizados 157.408 atendimentos, entre consultas médicas e não médicas, cirurgias, internações e exames internos e externos. Nesse período, foram servidas mais de 28 mil refeições, incluindo desjejum, lanche da manhã, almoço, lanche tarde, jantar e ceia.

SERVIÇO

O Hospital Jean Bitar integra a rede pública de saúde do governo do Pará, com administração da Sespa e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH). A unidade fica na rua Cônego Jerônimo Pimentel, no bairro Umarizal, em Belém.

Foto: Joelza Silva / Ascom HJB