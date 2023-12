Hospital Jean Bitar (HJB) orienta sobre alimentação para as Festas de Fim de Ano

O Hospital Jean Bitar (HJB), em Belém, é referência estadual na realização de procedimentos gastrointestinais e no tratamento de várias doenças, entre elas, o diabetes. E como neste final de ano acontecem muitas confraternizações, especialista em nutrição da unidade hospitalar, dá dicas de como aproveitar a temporada, para quem tem a síndrome metabólica, mas que é controlável.

No Brasil são 16,8 milhões de adultos convivendo com diabetes, segundo dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel). O país ocupa 5ª posição mundial em incidência de diabetes.

O tratamento da doença tem um relevante impacto econômico no Sistema Único de Saúde (SUS), pois o diabetes não controlado leva a uma utilização massiva dos serviços de saúde, devido às complicações crônicas como insuficiência renal, cegueira, problemas cardíacos e de circulação. E a perda de funcionalidade, produtividade e, consequentemente, baixa qualidade de vida dessa população.

Existem vários tipos de diabetes, os mais comuns ocorrem mais em crianças, adolescentes e jovens, causada quando o corpo não produz insulina pelo pâncreas, essa classificada como tipo 1. E o diabetes tipo 2, ocorre quando o corpo não consegue usar adequadamente a insulina produzida, chamada de resistência insulínica, normalmente associado com níveis de obesidade e sobrepeso.

Segundo a especialista em Nutrição do HJB, Dayse Gurjão, o tratamento do diabetes é a tríade: medicamentos, alimentação e atividade física. “Faz- se necessário estratégias nutricionais efetivas pra a redução do impacto da diabetes ao longo dos anos, já que estamos falando de uma doença crônica. E nesse época de confraternizar com familiares e amigos é tradição uma mesa farta e preparações diversificadas o que também pode ser conciliado com saudável. “Aos pacientes que convivem com a doença sempre digo que devemos usar cada oportunidade de comer, para se nutrir, o alimento deve ser usado de forma pra trazer inúmeros benefícios desde de saciar a fome até combater radicais livres”, observou a profissional

Ela selecionou algumas dicas pra auxiliar não só o tratamento pra os diabéticos como de forma preventiva para aqueles que não tem a doença.

– Evite jejum prolongado, a ideia de ficar sem comer pra “aproveitar” tudo o que for servido na ceia, exclui-se a estratégia de jejum intermitente, orientada por um bom profissional;

– Inicie a ceia pelas saladas cruas;

– Decore os pratos com frutas (exceto em caldas);

– Melhore o valor nutricional e reduza o índice glicêmico das farofas, misturando com soja, farinha de coco, linhaça e oleaginosas;

– Prefira preparações assadas, grelhadas e cozidas, pois as frituras e excesso de gordura saturada também prejudicam o diabético;

– Inclua cereais integrais, pois além de serem absorvidos mais lentamente do que os refinados, ainda tem micronutrientes que melhoram nossa imunidade;

– Evite molhos à base de maionese,

– Prefira ervas finas como temperos;

– Prefira sobremesas elaboradas com frutas secas, ou bananas pra dar cremosidade e adoçar;

– Hidrate- se! Prefira água aromatizada, pois além de nutritiva ainda fica com uma bela decoração a mesa. Ou sucos sem açúcar.

– Evite alimentos com excesso de conservantes, prefira alimentos frescos e saudáveis;

– Beba com moderação.

A especialista conclui dizendo que a prevenção e tratamento do diabetes não se resume em excluir ou reduz fontes de carboidratos. “Deve-se consumir os carboidratos nutritivos que contém fibras, vitaminas e minerais que nos ajudam a melhorar a saúde. E também se atentar para as gorduras saturadas, excluindo processados que destroem nossa microbiota intestinal. E consumir alimentos antioxidantes pra combatemos os radicais livres. Boas festas!”

A paciente Maria José, da cidade de Muaná, na ilha do Marajó, 79 anos, disse que descobriu a doença recentemente, quando veio transferida por problema pulmonar. “Que eu saiba não tem ninguém na minha família com a doença, e antes eu já tinha uma alimentação regrada por ter hipertensão, mesmo assim vim descobrir agora o diabetes. Vim transferida para este hospital de referência e estou achando muito bom o atendimento, profissionais com muita atenção e dedicados.”

De janeiro a novembro deste ano, o HJB realizou 6.793 atendimentos em nutrição e 16.972 atendimento em endocrinologia, especialidade no tratamento de pacientes com diabetes.

Serviço:

O Hospital Jean Bitar (HJB) pertence à rede de saúde pública do Governo do Pará. É administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano em parceria com a Sespa. A unidade presta assistência em média e alta complexidade na área ambulatorial e hospitalar a usuários transgêneros, e em clínica médica e cirúrgica, para doenças metabólicas e gastrointestinais. O HJB fica localizado na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, no bairro Umarizal, em Belém. Mais informações: (91) 3239-3800.

Texto de Marcelo Zeno / Ascom HJB

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação