Hospital Materno Infantil de Barcarena estimula doação de leite por meio do projeto “Leitômetro”

O Projeto Leitômetro recebe carinhas de alegria e de tristeza que marcam o termômetro das emoções que medem a quantidade do precioso leite materno para a vida de bebês prematuros ou não.

A iniciativa, cercada de amor e de generosidade, foi uma forma encontrada entre os profissionais do Hospital Materno de Barcarena – Dra. Anna Turan (HMIB), do Biaxo-Tocantins, para a arrecadação de leite humano, a ser doado para os recém nascidos da unidade e/ou da região, aos quais as mães encontram alguma barreira para a amamentação.

Em dois meses seguidos, a iniciativa fez com que a arrecadação do alimento ultrapassasse a meta estabelecida, deixando, assim, o marcador do termômetro das emoções sorrindo.

A nutricionista do HMIB explica sobre a forma de despertar a curiosidade e aumentar a doação para o banco de leite humano.

“Nossa meta era de 7 litros mensais. E, inicialmente, tivemos muitas dificuldades. Foi então, que, para despertar a curiosidade e medir esse esforço de todos, criamos o ‘Leitômetro’, que funciona como um termômetro marcando a quantidade de leite doado por mês, sendo medido através de reações de felicidade e de tristeza”.

E como toda boa ideia precisa de uma parceria, a arrecadação de leite ganhou um aliado que se tornou indispensável no processo. “Fizemos uma parceria com o Corpo de Bombeiros. Assim, conseguimos atingir essa meta de doação por 2 meses em seguidos. Em novembro de 2022, recebemos o total de 23 litros. Já em dezembro, ultrapassamos 15 litros. Por conta disso, em janeiro deste ano, aumentamos a meta de doação para no mínimo 10 litros de leite doados por mês”, detalhou Thamires.

Banco de leite

O banco de leite humano do HMIB é o setor responsável pelo incentivo do aleitamento materno e amparo para aquelas que não conseguem amamentar no primeiro momento. “Qualquer lactente ou puérpera, não reagente a nenhuma sorologia, pode ser doadora. Essa doação é benéfica, pois funciona como estímulo na manutenção da produção de leite e previne a ocorrência de infecções, como mastite”, observou a nutricionista.

No “Leitômetro”, o Corpo de Bombeiros, através do projeto Bombeiros da Vida, atua como braço direito da manutenção do banco de leite. É a corporação que realiza as visitas domiciliares às mães, faz palestras, dá orientações e também é responsável pela entrega de kits de ordenha, evitando que as doadoras necessitem se deslocar até a unidade para a doação.

O HMIB é uma unidade 100% gratuita, do Governo do Estado do Pará, operacionalizado pelo Instituto Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), através de um contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Distante a 114 km de Belém, o HMIB é referência de média e alta complexidade de mãe e bebês em 11 municípios do Baixo Tocantins: Abaetetuba, Barcarena, Igarapé-Miri, Moju, Baião, Cametá, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Acará, Ponta de Pedras e Oeiras do Pará.

Foto: Divulgação