Hospital Metropolitano alerta sobre os riscos de enforcamento acidentais em crianças 

Sabemos que todo o cuidado com crianças são pouco, e quando o assunto é brincadeiras que podem oferecer algum risco a saúde da própria criança, como por exemplo o uso de cordas, que não aparece apenas em brincadeiras, mas também nos itens domésticos do lar ande essa criança habita, é necessário ter cuidado redobrado para evitar acidentes com os pequeninos.

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua, reconhecido nacionalmente como referência em traumas de diversas complexidades, registrou, em um curto período, dois casos de crianças vítimas de enforcamento acidentais ocorridos durante brincadeiras com cordas.

“Este número, apesar de parecer baixo, é preocupante. Receber crianças vítimas de acidentes graves é um fator crítico”, comenta a médica e diretora técnica do Metropolitano, Renata Alves. “Falando de um acidente ainda mais específico, como o enforcamento, temos que ter em mente que ele possui um poder letal extremamente rápido”, complementa.

Isso acontece porque o enforcamento fecha as artérias que levam o sangue ao cérebro, tendo como consequência a parada do fornecimento de oxigênio e glicose as células cerebrais, “fatores que podem causar danos severos e irreversíveis”, ressalta a médica.

A falta de oxigenação cerebral pode fazer com que os pacientes precisem ficar em coma, período prolongado de inconsciência, e intubados. “Quando esse paciente volta a consciência, as sequelas costumam ser graves. Geralmente, ficam incapacitadas de se comunicar, andar e com necessidade de adaptação para conseguir se alimentar”, explica a profissional.

O maior número de registros desse tipo de acidentes envolvendo crianças internadas no Hospital Metropolitano está relacionado a brincadeiras com fios, bolsas com calça e cordas.

Nos dois primeiros meses deste ano, o Hospital Metropolitano já realizou 57 atendimentos a crianças de 0 a 12 anos, vítimas de acidentes domésticos. No ano de 2021 foram 317 atendimentos. Os casos mais comuns são relacionados a quedas e atropelamentos.

Para que esses números de crianças acometidos com esses tipos de traumas diminuam, a médica alerta que “mães, pais, cuidadores ou responsáveis precisam ficar sempre em alerta e não deixar a criança sem supervisão”.

As redes de dormir que geralmente fazem parte das casas dos paraenses, também podem oferecer riscos para crianças desacompanhadas, podendo se tornar uma ameaça, tanto de queda quanto de enforcamentos.

De acordo com a médica os fios soltos do punho da rede ou que não estejam completamente esticados, onde as crianças costumam se pendurar, que dependendo da altura da rede e de forma com que ocorre a queda da criança, o dano vai desde uma fratura á situação de óbito por sufocamento.

Para que pais e responsáveis consigam se prevenir de acidentes deste tipo, o Hospital Metropolitano preparou uma lista com instruções de alerta. Confira:

• Não permita que crianças brinquem sozinhas com fios soltos;

• Evite brinquedos e roupas com correntes, fitas e cordas;

• Nunca deixe que crianças brinquem usando colares, bolsas ou roupas com cordões;

• Opte por cortinas ou persianas sem cordas;

• É aconselhável que os responsáveis conversem com as crianças e expliquem os riscos;

• Ao fechar o vidro automático do carro, principalmente em veículos mais antigos, se certifique de que a criança não está com o pescoço para fora.

Em caso de acidente, retire imediatamente a vítima da situação de enforcamento, afrouxando e retirando o tem em torno do pescoço, peça ajuda e ligue para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no número 192.