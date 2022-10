Hospital Metropolitano e Cruz vermelha se unem para receber romeiros do Círio de Nazaré

Com o Círio 2022 se aproximando, os romeiros que vem de vários lugares do Pará, vão chegando a capital paraense para prestigiar agradecendo e pagando suas promessas na grande manifestação de fé e devoção à Nossa Senhora de Nazaré.

Para apoiar os romeiros que4 vem de tão longe, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) disponibilizará pontos de atendimento, nos dias 7,8 e 9 de outubro, com curativos, massagens, hidratação e outros atendimentos multiprofissionais.

Ficarão disponíveis três pontos de apoio: amanhã (7), em frente ao hospital, na BR-316; no sábado (8), em uma balsa flutuante durante a romaria fluvial; e domingo (9), na avenida Presidente Vargas, no bairro Campina, durante realização da procissão do Círio.

Entre os atendimentos multiprofissionais disponibilizados estarão verificação de pressão arterial, glicemia e avaliação de lesões nos membros inferiores. As equipes se revezarão na preparação de curativos, aplicação de medicamentos, massagens, além de fornecer água e lanches para que eles concluam com êxito a caminhada.

No sábado (8), o Metropolitano estará presente no Círio Fluvial, com a Balsa de Atendimento Especializado, em parceria com a Marinha do Brasil. Serão 20 leitos de urgência e um de Terapia Intensiva (UTI), para dar suporte ao evento. Além de insumos e equipamentos, a unidade disponibilizará oito profissionais, entre médicos, enfermeiros e fisioterapeutas.

Já no domingo (9), quando ocorre a maior e mais importante romaria, que reúne milhões de pessoas na cidade de Belém, as equipes da unidade estarão no Posto de Atendimento da Avenida Presidente Vargas, para realizar os primeiros-socorros.

Foto: Ascom/HMUE