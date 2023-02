Hospital Metropolitano oferta vagas de emprego

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, oferta vagas para lactarista e técnico de hemoterapia. Interessados devem se inscrever até o dia 20 de fevereiro e enviar currículo para o e-mail: rh1.hmue@indsh.org.br. Pessoas com deficiência (PcD) podem se candidatar para todas as vagas.

Os currículos passarão por triagem seguindo critérios do setor de Recursos Humanos (HR) da unidade, e os selecionados serão contratados para a realização das próximas etapas do processo, como, por exemplo, provas e entrevistas.

O candidato para a vaga de técnico em hemoterapia deve ter ensino médio completo e curso profissionalizante na área, além de experiencia mínima de seis meses.

Para a vaga de lactarista, é necessário ter ensino médio completo, experiência anterior na função, conhecimento com suplementos, fórmula láctea, dieta enteral e boas práticas de segurança alimentar.

Estrutura – Pertencente à rede de saúde pública do Governo do Pará, o Hospital Metropolitano é referência no tratamento de pessoas vítimas de traumas de altas complexidades.

O Hospital dispõem de leitos nas especialidades de

Foto: Divulgação