Hospital Metropolitano organiza programação para crianças internadas

Por três dias haverá atividades alusivas ao Dia das Crianças, comemorado na próxima quarta-feira (12)

Crianças internadas no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, participarão de uma programação diferenciada pela passagem do Dia das Crianças (12).

A programação ocorrerá, na unidade, nos próximos dias 11,12 e 13. Com fantasias infantis, roupas animadas e adereços, o grupo de voluntários da unidade realizará diversas brincadeiras e distribuição de presentes para a criançada do setor pediátrico.

Em Ananindeua, o Hospital Metropolitano de UrgênciaFoto: Pedro Guerreiro / Ag. ParáNa classe hospitalar, serão realizados jogos pedagógicos com perguntas e respostas. No refeitório do hospital, os pequenos pacientes participarão de uma oficina de culinária ministrada pelo Serviço de Nutrição Dietética (SND).

A coordenadora do Psicossocial e da Humanização do HMUE, Natália Failache, explica que o objetivo da realização de atividades em datas comemorativas é tornar o período de hospitalização menos estressante.

“Apesar de estarem internados, em uma rotina diferente, esses pacientes não deixam de ser crianças que gostam de brincar, conversar, interagir. Quando realizamos uma ação diferente é sempre um momento de muita alegria”, explica a profissional.

Referência no tratamento de média e alta complexidades pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o HMUE, pertencente ao Governo do Pará, é o único hospital público que tem um Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) no Pará.

A unidade dispõe de 19 leitos de internação pediátrica e seis leitos pediátricos no CTQ. “A alegria que este tipo de atividade proporciona, contribui para o bem-estar de pacientes e acompanhantes e reflete em aspectos positivos trazendo benefícios para a recuperação mais rápida do paciente, que está no centro de nossa assistência”, destaca o diretor hospitalar, Thiago Zache.

Texto de Anna Karla Lima

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará