Hospital Metropolitano orienta para a prevenção de acidentes durante as festas de fim de ano

Com a proximidade do réveillon, período em que muitas pessoas se reúnem para confraternizar, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, unidade que integra a rede de saúde pública do Governo do Pará, alerta para o alto número de atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito e chama a atenção para a necessidade da prevenção.

“O ideal é prevenir para que o acidente não aconteça e que todos consigam se divertir sem nenhum tipo de problema”, comenta a médica do Hospital Metropolitano, Camila Moretti.

Segundo a especialista, entre os principais fatores que levam a esses imprevistos, está o consumo de bebidas alcóolicas. “Unir bebida alcóolica à direção aumenta os riscos de acidentes graves e, consequentemente, internações que podem durar um longo período”, afirma.

Isso ocorre porque, após o consumo, há a redução da capacidade de reação do motorista. “As bebidas alcoólicas têm potencial de diminuir os reflexos do condutor, fazendo com que aumente a chance de acidentes que colocam a vida dele e de outras pessoas em extremo risco”, completa a médica.

Atendimentos – Somente no ano passado, o Hospital Metropolitano, que é gerenciado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), realizou 4.397 atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito. Deste total, 2.664, o que representa mais de 60%, estavam na faixa etária entre 15 e 39 anos.

De janeiro a novembro de 2022, 4.277 atendimentos foram registrados, sendo mais de 59% entre jovens do sexo masculino.

“Um único veículo tem potencial para atingir até cinco pessoas, sem mencionar os ocupantes de outros carros e os pedestres. Após o acidente, essas vítimas podem precisar de intubação, cirurgias e um período longo de internação, ficando impossibilitadas de trabalhar, estudar e levar uma vida normal”, pontua Camila.

Confira dicas para prevenir acidentes no trânsito:

– Se beber, não dirija;

– Em motos, tanto o piloto quanto o passageiro devem usar capacete;

– Respeite a capacidade de passageiros do veículo;

– Jamais use o celular enquanto dirige ou pilota;

– Todos os passageiros devem usar o cinto de segurança;

– Antes de viajar, verifique a situação da manutenção do veículo;

– Respeite a sinalização, velocidade permitida na via e evite ultrapassagens;

– Se estiver chovendo, reduza a velocidade;

Em caso de acidente, acione o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no 192.

Estrutura – Referência no tratamento de média e alta complexidade, o Hospital Metropolitano dispõe de leitos nas especialidades de traumatologia, cirurgia geral, neurocirurgia, clínica médica, pediatria e cirurgia plástica – exclusiva para pacientes vítimas de queimaduras -, além de leitos de Terapia Intensiva (UTI).

Anualmente, mais de 500 mil atendimentos, entre internações, cirurgias, exames laboratoriais e por imagem, atendimentos multiprofissionais e consultas ambulatoriais, são realizados na unidade, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Texto: Alberto Dergan/Ascom HMUE

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará