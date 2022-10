Hospital Metropolitano promove programação ao dia das crianças para os pequenos pacientes internados

Com o objetivo de proporcionar um dia mais divertido e alegre para as crianças internadas no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua, será realizado uma programação diferenciada durante o dia das crianças.

A programação que já inicia nesta terça-feira (11), e segue nos dias 12 e 13, vai contar, com fantasias infantis, roupas animadas e adereços, o grupo de voluntários da unidade realizará diversas brincadeiras e distribuições de presentes para a criançada do setor pediátrico.

Na classe hospitalar serão realizados jogos pedagógicos com perguntas e respostas. E como toda brincadeira não pode faltar aquele lanchinho, as crianças participarão de uma oficina de culinária ministrada pelo Serviço de Nutrição Dietética (SND).

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), é referencia no tratamento de média e alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pertecente ao Governo do Pará, é o único hospitalar público que tem um Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) no Pará.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará