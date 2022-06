Hospital Metropolitano realizou captação de órgãos com uma equipe de Brasília

Na tarde de quarta-feira (22), o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) realizou uma nova captação de órgãos. Durante o procedimento foi coletados fígado, rins e córneas de um paciente diagnosticado com morte encefálica, cuja família autorizou a doação.

A captação do fígado foi realizada por duas médicas e uma enfermeira, que percorrerão de Brasília, até á Ananindeua para realizar a intervenção. O órgão será transplantado em um paciente do Distrito Federal.

O órgão foi retirado de um paciente diagnosticado com morte encefálica, após período de sensibilização dos familiares, que, necessariamente, precisam conhecer todos os processos da captação e autorizar o procedimento.

Dados no Brasil

De acordo com os dados divulgados pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO) apontam que o número de doadores caiu 4,5% em 2021, na comparação com o ano anterior. Em 2020, 3.330 transplantes foram realizados no país, já no ano passado, foram 3.207, redução que, apesar de parecer baixa, é significativa segundo a instituição.

Foto: Ilustração Reprodução / ucpel