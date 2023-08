Hospital Municipal de Santarém celebra o Dia dos Pais com música e alegria

Em celebração ao Dia dos Pais, o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), em Santarém, promoveu, no domingo, 13 de agosto, uma atmosfera de música e emoção. A ação da unidade levou aconchego através de voz e violão para os pacientes que, por questões de saúde, estavam distantes de seus familiares na data.

Os responsáveis por esse ambiente musical foram o cantor Theyllon Matos e o músico Guilherme Cardoso. Ambos percorreram as alas do hospital, proporcionando momentos de alívio e diversão por meio de suas canções. A iniciativa foi calorosamente recebida por todos os presentes, que puderam, ao menos por um instante, esquecer as dificuldades do cotidiano hospitalar.

José Sarmento, pai e acompanhante do jovem Obdnias, de 21 anos, que está internado desde 19 de julho no HMS, em decorrência de um acidente de trânsito, compartilhou sua gratidão e esperança.

“Eu não esperava essa homenagem. Para mim, foi maravilhoso. Estou extremamente grato por todos no Hospital Municipal e pela forma como cuidaram do meu filho. Só Deus sabe da luta que estou enfrentando pelo meu filho e a dor que carrego no meu coração. Estou confiante que ele vai se recuperar”, desabafou.

E a música não foi a única surpresa do dia. O hospital também distribuiu chocolates para os homenageados. Sob orientação da nutricionista, até mesmo os diabéticos tiveram sua versão especial do doce.

Para os pais internados, a ação trouxe um momento de conforto em meio à saudade dos familiares, permitindo que celebrassem o Dia dos Pais, mesmo longe de casa. Na ocasião, Narjara Dantas, coordenadora do Psicossocial, acolheu os pais que se emocionaram com palavras de conforto e apoio. Ela ressaltou a importância da celebração, ainda que no ambiente hospitalar.

“O Dia dos Pais é uma ocasião especial e nosso objetivo era proporcionar um momento único para pacientes e colaboradores. A música tem a capacidade mágica de conectar as pessoas e confortá-las em momentos de adversidade”, disse.

NOTAS DE AFETO

O cantor Theyllon Matos explicou a motivação para participar da ação.

“Para nós é muito importante estar aqui neste Dia dos Pais, doar um pouco do nosso tempo, um pouco do nosso dom pra esses homens maravilhosos. A gente sente o carinho, a alegria e o abraço deles. É gratificante ver o sorriso, ver a emoção deles. Deixamos nossa família, nosso trabalho e nossa casa para estarmos aqui se doando para essas pessoas maravilhosas”, compartilhou.

Já o músico Guilherme Cardoso, que tocou violão durante a homenagem, relata que para ele que não teve o pai presente na criação, participar dessa homenagem é recompensador.

“Vendo tantos pais que cuidam, que se encontram com os filhos, que abdicam de momentos de lazer, para estar aqui cuidando dos seus filhos, na esperança de uma melhora para ir para casa, e ver como tem mães também que fazem o papel de mãe e pai, assim como a minha mãe fez. A gente consegue ver o verdadeiro amor aqui dentro, transparecendo dentro deles, para com os filhos. É algo que não tem preço”, contou.

Uma das pessoas que se emocionaram foi Diego Santos, que está no HMS acompanhando a esposa e filha recém-nascida.

“A música Abraço de Pai, me tocou bastante. Tocou o fundo do meu coração. Especialmente porque já perdemos nossa primeira filha. Tenho uma família muito linda e unida, mas acredito que só depois do nascimento da minha filha eu entendi o que é o amor de pai”, afirmou.

A iniciativa foi resultado da colaboração entre o setor psicossocial e a assessoria de comunicação do hospital.

Imagens: Agência Santarém