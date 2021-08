Hospital oferece acolhimento para familiares que tem que enfrentar o luto

O projeto “flores do caminho” realizado pelo Hospital Oncológico Infantil Octávio lobo tem como objetivo acolher famílias que infelizmente perderam seus familiares para o câncer.

Médicos e psicólogos da área de cuidados paliativos da unidade, reuni encontros semestrais para que familiares compartilhem suas experiencias, dores e saudades com outras pessoas que também enfrentam da mesma dor de perder alguém para o câncer.

“O projeto permite a promoção da continuidade aos cuidados centrados nas pessoas, proporcionando momentos que possam dividir suas angústias, receber suporte com as experiências de outras pessoas que passam pela mesma condição. Mostra que o nosso plano terapêutico transcende a questão saúde-doença, pois o foco é no ser humano, no cuidar do outro”, afirma o psicólogo Thiago Pinheiro sobre a importância do projeto.

As famílias que participam do projeto são pessoas que passaram pelo luto há mais de três meses, pois antes desse período as famílias ainda estão abaladas emocionalmente e podem desencadear um sofrimento mais intenso caso participe do projeto de imediato. Mas se os profissionais identificarem que o familiar precisa de um acompanhamento clínico, a unidade entra em contato com a rede publica de saúde mental por meio dos serviços oferecidos como os centros de atenção Psicossocial (CAPS).

Foto: Comunicação Pró-Saúde