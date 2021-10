Hospital Oncológico Infantil inicia programação que integra a Campanha Outubro Rosa

Hoje (20) o Hospital Oncológico Infantil Octavio Lobo, localizado em Belém inicia uma programação especial que integra a Campanha Outubro Rosa voltada para a conscientização sobre o câncer de mama.

A unidade vai realizar uma roda de conversa sobre temas ligados á saúde das mulheres e prevenção á doenças com o público interno. O principal objetivo da campanha da Pró-saúde, gestora do oncológico infantil, é alertar para que a prevenção do câncer de mama aconteça como parte integrante de exames de rotina das mulheres durante o ano todo.

O hospital vai realizar uma caminhada ecológica no Parque Ambiental do Utinga, em Belém no dia 30 de outubro, a ação vai acontecer entre os colaboradores e seus familiares. Antes da caminhada, será feito uma roda de conversa sobre prevenção e a importância de fazer uma alimentação saudável na prevenção do câncer.

O Pró-saúde lançou um e-book gratuito que fala sobre o câncer de mama, com o título “ Se Toque”, com um vasto guia de informações esclarecendo as duvidas mais frequentes, para ter acesso ao e-book, basta clicar no link: https://mkt.egoi.page/1ehe21pX/E-bookOutubroRosa?utm_source=whatsapp&utm_medium=social

Foto: Comunicação Pró-Saúde