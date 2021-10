Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo vai oferecer atividade especial para pacientes

No dia 12 de outubro, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, referência em tratamento oncológico infantojuvenil na Região Norte do Brasil, completa seis anos de funcionamento, e ´para comemorar será realizado diversas atividades aos pacientes e para profissionais do hospital.

A programação vai acontecer nos dias 11 e 15 de outubro, que terá como prioridade as atividades socioeducativas dedicadas especialmente ao público infantojuvenil. A programação vai contar com entrega de brinquedos, apresentação de balé, palhaçaria, dia da beleza, karaokê dos heróis, encenação de grupo musical e apresentação de trupe teatral e contação de história. A decoração será referente ao universo circense.

A polícia do Batalhão de Operações Especiais (Bope) vai fazer uma visita na programação de aniversario do hospital, para realizar o desejo de uma das pacientes que sonha em ser policial militar e atuar no Batalhão.

Veja a programação completa:

Segunda-feira (11): Contação de histórias para pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Terça-feira (12): Entrega de brinquedos para pacientes internados e lanche especial no Dia das Crianças

Quarta-feira (13): Abertura da celebração do aniversário às 09 h, com benção do padre Evandro, seguido do Momento do Parabéns, apresentação da Classe Hospitalar, homenagens a funcionários e apresentações de balé e números de circo, além da visita do Batalhão de Operações Especiais

Quinta e sexta-feira (14 e 15): Dia da Beleza, karaokê dos heróis, ações na brinquedoteca e apresentação teatral

Foto: Divulgação