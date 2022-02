Hospital Oncológico Infantil realiza “Caravana Solidária” para doação de sangue

Na próxima semana, dia 11 de fevereiro o Hospital Oncológico Infantil Octavio Lobo, juntamente com a Fundação de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), realizará uma Caravana Solidária com a finalidade de aumentar o estoque de bolsas de sangue.

A iniciativa é para atender o tratamento de crianças e adolescentes que são atendidas no hospital.

Para quem tiver o interesse em fazer a doação de sangue, fora da caravana, precisam informar, no Hemopa, o código 1766, a doação deve ser destinada ao Hospital Oncológico Infantil Octavio Lobo, mantido pelo Governo do Pará e gerenciado pela Pró-Saúde. Todos os anos a instituição de saúde, por meio de sua Agência Transfusional, realiza campanhas de doações de sangue.

Critérios para doação de sangue

Para ser um doador de sangue é necessário atender a alguns requisitos: ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar com o responsável); ter massa corpórea acima de 50 kg; ter boa condição de saúde e ter documento de identificação original com foto (RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho).

