Hospital Ophir Loyola destaca incidência do câncer de mama entre homens

O Outubro Rosa, é a campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A doença também atinge os homens. Médicos observam que muitos homens desconhecem o fato de que eles também possuem tecido mamário, e podem ter câncer nessa região.

Segundo o Hospital Ophir Loyola (HOL), referencia em oncologia no Pará, o câncer pouco incidente entre homens, tem sido mais frequentes entre 45 e 55 anos. A cada 100 casos femininos, um é masculino. A incidência nesse grupo é de 1% de todos os casos de câncer no homem. Em Belém, 12 homens estão em tratamento contra o câncer de mama no Ophir Loyola.

Os médicos observam, em comparação com as mulheres, os homens vão menos ao médico e não costumam atentar para detalhes que indicam que algo não vai bem com a saúde.

“É importante prestar atenção ao próprio corpo e nas alterações que podem surgir nas mamas. Mesmo atípico, os homens devem ficar atentos a fatores de risco e mudanças no corpo. Os principais sinais de alerta que eles apresentam de suspeita de câncer de mama é o nódulo palpável, além de ínguas nas axilas, eliminação de secreção pelos mamilos e dor”, explicou a mastologista do HOL, Franciane Rocha.

A médica comenta que pacientes com histórico familiar de câncer em parentes de primeiro grau, devem ter atenção, esse é o principal fator de risco para a doença. Algumas mutações germinativas hereditárias, como as mutações genéticas de BRCA (família de genes) também aumentam bastante o risco de câncer de mama masculino.

“Além de fatores de riscos relacionados à história familiar, o estilo de vida também é incidente como tabagismo, etilismo, exposição à radiação ionizante e o sedentarismo. A principal ferramenta na prevenção do câncer de mama masculino são os bons hábitos de vida. Mas devem ser aliados ao acompanhamento médico, mesmo antes de qualquer sinal ou sintoma”, ressaltou Franciane Rocha.