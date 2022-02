Hospital Ophir Loyola divulga edital para contratação de profissionais da saúde

O Hospital Ophir Loyola divulga edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de médicos, a seleção é regida pelo edital nº 01/2022 – HOL e terá inscrições abertas a partir desta quarta-feira (23) até o dia 25 de fevereiro.

São 28 vagas disponíveis para mais de 10 especialidades, as inscrições serão realizadas, exclusivamente pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros), o candidato deve ler com atenção o edital para saber se encaixa dentro dos requisitos exigidos.

As especialidades são: Médico Oncologia Clínica (04), Médico Hospitalista (05), Médico Neurocirurgião (02), Médico Neuro Endovascular (01), Médico Nefrologista com ênfase em Terapia Renal Substitutiva (02), Médico Nefrologista com ênfase em Transplante Renal (01), Médico Psiquiatra (01), Médico Urgência e Emergência (04), Médico Cirurgia Mastologia Oncológica (02), Médico Radioterapeuta (01), Médico Radiologista (01), Médico Oftalmologista com ênfase em transplante de córnea (01), Médico Endoscopista com ênfase em Endoscopia Terapêutica (01), Médico Cirurgia Geral Oncológica (01) e Médico Cirurgião Oncológico – subespecialidade em Cirurgia Torácica (01).

Link do site da Sipros

Foto: Reprodução Internet /editalconcursosbrasil