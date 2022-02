Hospital Ophir Loyola divulga edital para preenchimento de 28 vagas para médicos

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária dos profissionais é regido por edital e terá inscrições de 23 a 25 deste mês de fevereiro

O Hospital Ophir Loyola realizará Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de médicos. A seleção é regida pelo edital nº 01/2022 – HOL e destina-se ao preenchimento de 28 vagas. A classificação será realizada por meio das seguintes fases: inscrição, de caráter habilitatório; análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório e entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, exigível apenas dos candidatos classificados, conforme o dobro do número de vagas ofertadas no edital. O resultado final será divulgado no dia 18 de março de 2022, após a entrevista.

As vagas são para as seguintes especialidades: Médico Oncologia Clínica (04), Médico Hospitalista (05), Médico Neurocirurgião (02), Médico Neuro Endovascular (01), Médico Nefrologista com ênfase em Terapia Renal Substitutiva (02), Médico Nefrologista com ênfase em Transplante Renal (01), Médico Psiquiatra (01), Médico Urgência e Emergência (04), Médico Cirurgia Mastologia Oncológica (02), Médico Radioterapeuta (01), Médico Radiologista (01), Médico Oftalmologista com ênfase em transplante de córnea (01), Médico Endoscopista com ênfase em Endoscopia Terapêutica (01), Médico Cirurgia Geral Oncológica (01) e Médico Cirurgião Oncológico – subespecialidade em Cirurgia Torácica (01).

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pela internet através do site do Sipros (Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado), de 00h00 do dia 23 de fevereiro de 2022, às 23h59 do dia 25 de fevereiro de 2022.

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ter conhecimento do edital e de que preenche todos os requisitos exigidos. O edital completo e o cronograma de atividades estão disponíveis no site Sipros e do Hospital Ophir Loyola.

