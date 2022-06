Hospital Ophir Loyola (HOL) lança edital do processo seletivo para contratação temporária

O Hospital Ophir Loyola (HOL) lançou, nesta sexta-feira (3), Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária multiprofissional. Ao todo, são 82 vagas distribuídas em diversas funções de ensino superior, técnico/médio e fundamental. A seleção é regida pelo edital nº 02/2022 – HOL, e a classificação será realizada por meio das seguintes fases: inscrição, de caráter habilitatório; análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório e entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, exigível apenas dos candidatos classificados, conforme o dobro do número de vagas ofertadas no edital. O resultado final será divulgado no dia 24 de junho de 2022.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet por meio do site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (SIPROS). Os interessados devem se inscrever, da zero do dia 6 de junho de 2022 até às 23h59 do dia 08 de junho de 2022, conforme previsto no edital.

As vagas são para as seguintes especialidades em nível superior: Enfermeiro Generalista (1); Enfermeiro Oncologista (03); Enfermeiro Especialidade: centro cirúrgico/esterilização (02); Enfermeiro Especialidade: cardiologia e/ou hemodinâmica (01); Enfermeiro: Terapia Intensiva (01); Enfermeiro Especialidade: Nefrologia com vistas à Hemodiálise (1º); Farmacêutico (5); Nutricionista (2); Psicólogo (4); Assistente Social (1º); Biomédico Área de atuação: Laboratório de Análises Clínicas (1º); Fisioterapeuta – Área de atuação: Terapia Intensiva (2); Odontólogo (1º); Técnico em Administração e Finanças (Administrador) (3).

Para nível técnico e médio: Técnico de Enfermagem Área de atuação: Terapia Intensiva (6); Técnico de Enfermagem Área de atuação: Hemodiálise (3); Técnico de Enfermagem Área de atuação: Clínica Cirúrgica (9); Técnico de Enfermagem Área de atuação: Centro Cirúrgico (03); Técnico de Enfermagem – Área de atuação: Divisão de Material e Esterilização (04); Técnico em Radiologia: Habilitação Radioterapia (2); Técnico em Laboratório (3); Técnico de Segurança do Trabalho (02); Assistente Administrativo (12 para os candidatos em geral e 01 para Pessoa com Deficiência – PcD). Funções para nível fundamental: Auxiliar Operacional (9).

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ter conhecimento do edital e preencher todos os requisitos exigidos. O edital completo e o cronograma de atividades estão disponíveis no site SIPROS do Hospital Ophir Loyola.

