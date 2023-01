Hospital Ophir realiza jornada científica para médicos residentes

Encerrou nesta sexta-feira (27), a XXIII Jornada Científica da Residência Médica do Hospital Ophir Loyola (HOL). O evento acadêmico, promovido pela Diretoria de Ensino e Pesquisa e pela Comissão de Residência Médica (Coreme), promove uma cultura de produção de conhecimento científico e compartilha conhecimentos da prática diária dos serviços do hospital. No total, 30 residentes apresentaram trabalho de conclusão de curso. A cerimônia de formatura será realizada neste sábado (28), às 19h, no teatro Maria Sylvia Nunes, localizado na Estação das Docas.

Os formandos são das áreas de Clínica Médica, Radiologia e Diagnóstico Por Imagem, Hematologia e Hemoterapia, Endoscopia, Urologia, Mastologia, Neurorradiologia, Neurocirurgia, Neurologia, Cirurgia Básica, Cirurgia Geral, Anestesiologia, Oncologia Clínica e Cirurgia Oncológica. Desde a primeira turma em 1982 até o momento, o HOL formou 605 médicos especialistas. A modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu é caracterizada pela formação treinamento em serviço, considerada como excelência da especialização médica, sob a responsabilidade das instituições de saúde.

A jornada científica faz parte do calendário de atividades do hospital, que é certificado como Hospital de Ensino e Pesquisa pelo Ministério da Educação (MEC), e oportuniza a todos os residentes apresentarem o Trabalho de Conclusão de Residência (TCR), a fim de garantirem o título de especialista. “As temáticas de conclusão de curso desenvolvidas pelos residentes são meios de diagnosticar as dificuldades institucionais e apontar fundamentos sólidos para a implantação de melhorias na assistência”, informou Rafael Maia, coordenador da Comissão de Residência Médica (Coreme) do HOL.

A superintendente do Instituto de Oncologia, Ana Paula Borges, destacou que a residência é a forma de especialização mais eficiente no país. “Esse treinamento em serviços conseguem promover um excelente aprendizado ao integrar a assistência, a pesquisa e o ensino, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional. Com o avanço da ciência e principalmente da produção de conhecimento científico, impôs-se a necessidade de se investir na área de ensino e pesquisa para preparar melhor os profissionais da área de saúde e contribuir com a qualidade de assistência dispensada aos pacientes”, destacou.

O residente do programa de endoscopia, Sebastião Barros, apresentou o trabalho ‘Perfil Clínico-Epidemiológico e Achados em pacientes Submetidos à Colonoscopia em um Hospital de referência no Estado do Pará: um estudo retrospectivo’. “A residência é extremamente importante, é através dela que procuramos aperfeiçoar cada vez o nosso conhecimento teórico e técnico, que é indispensável para transmitir benfeitorias para a população em geral”, disse.

Essa é a segunda pós-graduação realizada pelo médico no Ophir Loyola, ele conheceu o hospital na época da faculdade quando passou pelo internato e ficou encantado com a assistência prestada aos pacientes. “Fiz a primeira residência em cirurgia-geral e para me aperfeiçoar ainda mais, busquei uma subespecialidade: a endoscopia. O HOL sempre foi umas das minhas primeiras opções, desde o início da faculdade eu já conhecia o trabalho de excelência realizado aqui, e isso garante maior qualidade de ensino para o residente”, completou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rafael Diniz/Ascom/HOL