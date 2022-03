Hospital Público da Mulher será referência na rede de atendimento

Para a garantia da saúde e atendimento especializado para as mulheres, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), constrói o Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré. O prédio terá 12 pavimentos – sendo um subsolo – distribuídos em uma área superior a 17 mil metros quadrados.

As obras foram iniciadas em junho do ano de 2021 e, atualmente, os serviços seguem dentro do cronograma previsto, de modo que 23% já foram executados, com previsão de conclusão até o final de 2022.

Já foram realizados os serviços de fundações no setor A e B e a superestrutura até o 4º pavimento no setor A e até o 2º pavimento no setor B. No momento, estão sendo construídas as instalações hidrossanitárias, elétricas, sistema de detecção de alarme e incêndio, rede estruturada, alvenaria, além da continuação da superestrutura.

A unidade hospitalar será referência na assistência à saúde à população feminina da Região Metropolitana de Belém, contribuindo para desafogar a demanda de outras unidades. O espaço vai dispor de serviços de urgência e emergência, consultórios, laboratórios, serviço de nutrição, centro cirúrgico, além de atendimento para mulheres vítimas de violências sexuais e domésticas.

De acordo com o secretário-adjunto da Sedop, Arnaldo Dopazo, o hospital vem ao encontro do planejamento do Estado de garantir uma rede de atendimento e atenção à mulher. “Serão disponibilizados 120 leitos e terá um perfil hospitalar completo, garantindo, além de auxílio médico, o atendimento social e mais individualizado a mulher paraense”, disse o secretário-adjunto, Arnaldo Dopazo.

O total de 120 novos leitos serão distribuídos entre 100 leitos operacionais de urgência e emergência, com atendimento de alta complexidade, 20 leitos de UTI (Unidade Terapia Intensiva), com cuidados especializados em ginecologia, mastologia, infectologia, endocrinologia, uroginecologia, reumatologia e dermatologia, equipada com aparelhos de ressonância, raio-X, mamografia, tomografia e eletrocardiograma.

A unidade está localizada na avenida Gentil Bittencourt, nº 2.175 e irá reforçar o sistema público de saúde do Estado.

Foto: ALEX MARTINS / ASCOM SEDOP

Por Lilian Guedes (SEDOP)