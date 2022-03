Hospital Público de Marabá fala sobre a importância de manter a saúde bucal  

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP) de Marabá, vai realizar no dia 20 de março, ações desenvolvidas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), que contribuíram para a redução de 35% dos casos de infecção hospitalar do trato respiratório em 2021.

Os atendimentos de saúde bucal realizados pelo serviço de odontologia hospitalar do HRSP ajudaram na redução das taxas de infecções, por meio do diagnósticos precoce de lesões bucais que podem interferir no quadro clínico dos pacientes internados nas UTis, especialmente daqueles sob ventilação mecânica.

De acordo com o estudo, realizado pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), indicou que em 2020, a densidade das infecções do trato respiratório (pneumonia aspirativa) no HRSP ficou na faixa de 15,7%, enquanto que no ano de 2021, a taxa caiu para 10,2%.

De acordo com o cirurgião dentista intensivistas Thiago Marques, que atua na UTI do HRSP, a boa saúde bucal do paciente é determinante para a redução de infecções, que são agravadas quando os usuários permanecem com a boca aberta por um longo período devido ao uso de tubo, ou uso de medicamentos que podem diminuir a produção de saliva.

O especialista explica que os dentes possuem um biofilme no qual alguns tipos de bacterias podem ficar retidas e formar um acumulado de placa bacteriana, como por exemplo, o “pneumococo”, que causa pneumonia. Como o antibiótico.

“Realizamos diversos procedimentos odontológicos nas UTIs que contribuem para a redução das infecções, como aspiração de secreções bucais, dentre outros”, complementa o cirurgião-dentista.

Dicas para a saúde bucal

O Dia Mundial de Saúde Bucal tem como objetivo alerta a sociedade sobre a importância de uma boa higiene bucal, desde a infância até a melhor idade. Para tentar ajudar a população, o dentista do Regional de Marabá destaca cinco dicas essenciais, confira:

•Escovação: Escove os dentes por, em média, dois minutos. A escovação ajuda a remover os alimentos e a placa bacteriana, causadora de várias doenças gengivais. Lembre-se de escová-los pelo menos três vezes ao dia, após cada refeição principal.

•Fio dental: Use pelo menos uma vez por dia o fio dental, que ajuda a alcançar as áreas mais difíceis entre os dentes, retirando alimentos escondidos. Ele pode auxiliar ainda na redução de doenças gengivais e o mau hálito, removendo a placa bacteriana que se forma ao longo da gengiva. Não utilize palito de madeira, que só remove os pedaços maiores de alimentos e pode machucar as gengivas.

•Troque a escova regularmente: Substitua a sua escova de dentes a cada três meses, essa é a vida média dela. Utilizar uma escova de dentes velha não limpará os dentes e a boca corretamente.

•Cuidado com que você consome: Estudos apontam uma forte relação de doenças bucais com o consumo excessivo de álcool, tabaco, e dietas cheias de açúcar e gordura.

•Visite o dentista: A ida ao dentista é indispensável para a sua saúde bucal, seja para um simples check-up, uma limpeza ou cuidados mais específicos, como tratamento de canal. A indicação é visitar o consultório a cada seis meses.

