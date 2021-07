Hospital Público dos Caetés otimiza processos e alcança a marca de 273 cirurgias em 30 dias

A Unidade oferece assistência médica de ponta em ortopedia, cirurgia geral, neurocirurgia e medicina intensiva. De janeiro a junho de 2021, são 1.324 cirurgias.

A reorganização de processos internos e um conjunto de ações para otimizar a eficiência assistencial, foram algumas das estratégias utilizadas pela gestão do Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC), em Capanema, no nordeste paraense, que resultaram em um maior número de realização de cirurgias, em junho deste ano, ao registrar 273 procedimentos, cuja marca mensal, ainda não tinha sido atingida, desde sua inauguração, em novembro de 2019.

De acordo com a gerente Assistencial, a enfermeira Samara Freitas, entre as estratégias usadas para atingir essa quantidade de cirurgia, destaca-se o retorno das consultas ambulatoriais eletivas, que gerou uma importante agenda cirúrgica. “Com isso, realizamos uma média de 9 cirurgias/dia, incluindo as urgências e eletivas”.

Gerente Assistencial, a enfermeira Samara Freitas: “Realizamos a média de 9 cirurgias/dia, incluindo as de urgências e eletivas”.Foto: Divulgação

Entre os usuários beneficiados pelo processo de gestão assistencial, está a aposentada Alice Ferreira Braga, 64 anos, que esteve internada há 22 dias, e hoje comemora o sucesso de seu procedimento cirúrgico de alta complexidade, realizado pela equipe multiprofissional do Hospital. Residente no município de Santarém Novo, distante mais de 50 Km de Capanema, a aposentada teve alta clínica, ontem (22), e voltou para a casa dela, agradecendo a todos.

“Só tenho gratidão pelo atendimento recebido. Achei uma maravilha. A equipe cuidou muito bem de mim. Aqui me sinto segura e tenho fé. A equipe está de parabéns”, ressaltou Alice Ferreira.

O Hospital dos Caetés, do Governo do Pará, tem um corpo clínico multiprofissional e atende no bairro Centro do município de Capanema Foto: DivulgaçãoVítima de acidente de trânsito por uma colisão de carros, a idosa passou por mais de uma internação no HRPC para tratar as fraturas sofridas e passou por vários procedimentos de alta complexidade, entre cirurgias, osteossíntese de fratura de tíbia, rádio.

De janeiro a junho deste ano, foram realizadas 1.324 cirurgias pela equipe do HRPC. E até a primeira quinzena deste mês, mais de 100 procedimentos cirúrgicos já foram efetivados.

Estrutura – A Unidade Hospitalar presta assistência médica de ponta nas áreas de ortopedia, cirurgia geral, neurocirurgia e medicina intensiva. Conta ainda com equipamentos modernos em todos os seus setores, como tomógrafo de 16 canais, mamógrafo digital, raios X, aparelho de ultrassom, eletrocardiograma, endoscopia digestiva, além de contar com laboratório próprio para realização de exames laboratoriais.

O Hospital dos Caetés tem um corpo clínico multiprofissional constantemente capacitado para oferecer serviços de Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Assistente social, entre outros. O HRPC assiste aos usuários do Sistema Único de Saúde da região, com atendimento seguro, de qualidade e humanizado.

Os pacientes são procedentes dos municípios vinculados ao 4° Centro Regional de Saúde (4°CRS), composto por Capanema, Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Nova Timboteua, Ourém, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, Traquateua e Viseu, mas também são atendidos usuários provenientes de outras regiões.

Os usuários podem ter acesso à assistência no HRPC com encaminhamento via Central Estadual de Regulação da Sespa.

Serviço

O HRPC é um órgão do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Sespa. A unidade hospitalar atende usuários 100% SUS, na avenida Barão de Capanema, nº 3191, no bairro Centro, em Capanema.

Mais informações podem ser obtidas no telefone (91) 3462.3051

