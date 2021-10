Hospital público em Redenção dá alta ao último paciente com Covid-19

Hospital Regional Público do Araguaia volta ao atendimento normal. Novos casos da doença na região serão encaminhados pela rede municipal de saúde ao Hospital Regional de Conceição do Araguaia

O Hospital Regional Público do Araguaia, em Redenção, deu alta nesta segunda-feira (11) ao último paciente internado com Covid-19. O médio Pascoal Alves Nascimento, 60 anos, ficou internado na unidade médica por 14 dias, sendo cinco deles no Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Na saída, o paciente agradeceu à equipe e à direção da unidade. “Eu não tenho nem palavras para agradecer a toda à equipe. Não me faltou nada; tudo que precisei estava aqui. Agradeço a Deus e a todos os profissionais que fizeram tudo por mim. Não tem nada no mundo que pague o que recebi aqui. Vai ficar muito marcado. Estou feliz e convicto que tudo dará certo, e logo retornarei aos meus plantões”.

Com a alta de Pascoal, o HRPA voltará a realizar os atendimentos normais. “Diante do novo cenário, voltamos com os atendimentos normais, estando com todos os leitos disponíveis para nossas especialidades e exames, dos quais somos referência na região Sul paraense, atendendo a todos com qualidade e segurança”, disse a diretora Dagmar Dutra.

Novos casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e que precisarem de internação, o atendimento ocorrerá no Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HRCA), encaminhados pela rede municipal de saúde.

Fonte G1