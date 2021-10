Hospital referência para Covid-19 tem com corredores alagados durante chuva forte em Belém

Pacientes tiveram que deixar os quartos às pressas, alguns com os filhos no colo.

Corredores do hospital Santa Terezinha, referência no atendimento à Covid-19 em Belém, ficaram alagados nesta quinta-feira (21) devido à forte chuva que caiu na capital paraense. Vídeos do local viralizaram nas redes sociais.

De acordo com as imagens, a água desce do teto e se espalha pelos corredores. Pacientes tiveram que deixar os quartos às pressas, alguns com os filhos no colo. Vários foram colocados em uma mesma sala.

A reportagem da TV Liberal solicitou nota para a administração do hospital, mas até o fechamento desta matéria não houve resposta sobre o ocorrido.

Fonte g1