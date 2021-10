Hospital Regional da Transamazônica irá ofertar 210 mamografias

A Campanha Outubro Rosa é realizada anualmente para chamar a atenção para a prevenção e tratamento contra o câncer de mama. De acordo com Instituto Nacional de Câncer (INCA), só em 2021, estima-se que ocorrerão 66.280 novos casos da doença.

Atenta a esta demanda, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) está ofertando 210 exames extras de mamografia no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira. Por mês, a unidade, que pertence ao Governo do Pará e é gerenciada pela Pró-Saúde, já realiza regularmente 126 mamografias.

De acordo com Luciane Madruga, diretora assistencial do HRPT, as pacientes que realizarem o exame na unidade e apresentarem alguma alteração no resultado, serão encaminhadas para consulta com o médico mastologista, que avaliará o resultado e dará as orientações necessárias para cada caso.

“O Outubro Rosa já é uma das nossas principais ações e, anualmente, nós reforçamos a importância da prevenção do câncer de mama e de colo do útero. Nós vestimos a camisa da campanha, realizamos palestras, entregamos panfletos informativos e ofertando exames extras para a população”, ressalta a diretora.

Agendamentos

Segundo o Inca, a mamografia é o único exame que possui eficácia comprovada na redução da mortalidade do câncer de mama. O diagnóstico precoce eleva as chances de cura de até 95% dos casos.

O agendamento para a realização dos exames de mamografia no Hospital Regional da Transamazônica será realizado mediante solicitação à Central de Regulação de cada município da região do Xingu.

Ações internas

Durante todo o mês de outubro, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) está realizando atividades de educação em saúde com orientações e distribuição de material educativo para as colaboradoras da unidade. As profissionais com idades entre 50 e 69 anos estão realizando o agendamento do exame de mama.

“As nossas ações foram criadas para conscientizar os pacientes, acompanhantes e nossas próprias colaboradoras sobre a importância da prevenção e tratamento do câncer de mama”, afirma Débora Santos, enfermeira do Trabalho.

“Outubro Sempre rosa”

A campanha “Outubro Sempre Rosa” da Pró-Saúde, entidade filantrópica que realiza a gestão do Hospital Regional Público da Transamazônica, reforça a importância da prevenção e atenção aos cuidados com as mamas durante todo o ano.

Neste ano, a entidade lançou ainda um e-book gratuito sobre câncer de mama, que oferece informações sobre o panorama geral da doença no Brasil e no mundo, além de esclarecer as dúvidas mais frequentes. Para fazer o download, acesse: https://bit.ly/3mx5F0K

O HRPT é reconhecido nacionalmente como um dos melhores hospitais públicos do Brasil. A unidade possui a certificação ONA 3 – Acreditado com Excelência, concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). O reconhecimento atesta a qualidade dos serviços prestados à população no interior do Pará.

Texto: Karine Sued/ Ascom HRPT

Por Luana Laboissiere (SECOM)