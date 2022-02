Hospital Regional de Marabá alerta sobre riscos de traumas na face e orienta sobre como prevenir acidentes 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o traumatismo mata anualmente no mundo cerca de 5,8 milhões de pessoas. Um dos principais tipos de trauma, está o facial podendo ser fraturas na região do nariz, mandíbula e maxilar.

Os traumas faciais são provocados principalmente por agressões físicas e acidentes de trânsito, domésticos, esportivos e de trabalho. De acordo com especialistas os impactos causados nas estruturas faciais podem comprometer a mastigação, respiração e também na estética facial.

O responsável por diagnosticar é o profissional buco-maxilo, especialidade da odontologia que realiza cirurgias e tratamento das doenças, lesões, deformidades e anomalias congênitas/adquiridas, da cavidade bucal, face e pescoço.

Profissionais do Hospital Regional do Sudeste do Pará cita algumas dicas básicas para prevenir os traumas faciais:

– No trânsito, o motociclista deve usar sempre um capacete de boa qualidade, que cubra toda a face e esteja bem ajustado na cabeça;

– Nos carros, todos os integrantes precisam utilizar o cinto de segurança, mesmo no banco traseiro;

– Na prática esportiva e nas atividades laborais, o ideal é utilizar equipamentos de segurança, como capacete e protetor bucal;

– Pedestres precisam ter cuidado ao circular em vias públicas e respeitar as sinalizações;

– Em casa, é importante manter os ambientes bem iluminados e evitar objetos que possam ocasionar quedas, como móveis baixos ou tapetes soltos;

– Sempre que possível, sinalizar portas de vidro transparentes, para evitar choques acidentais;

– Nas escadas, é necessário colocar corrimão nos dois lados e, se possível, sinalizar os degraus com tiras antiderrapantes.

Dados Importantes

O Hospital Regional do Sudeste do Pará, realizou nos últimos três anos, 438 cirurgias de alta complexidade e mais de 1,8 mil atendimentos ambulatoriais na especialidade de buco-maxilo. A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo gerenciada pela entidade filantrópica Pró-Saúde, atua como referência para mais de um milhão de pessoas de 22 municípios da região.

Foto: Divulgação