Hospital Regional de Marabá está com vagas de emprego abertas

O Hospital Regional Público do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP) de Marabá está com vagas de emprego abertas, a oportunidade é para atender as áreas assistencial e de apoio da unidade, referência para mais de um milhão de pessoas de 22 municípios do Interior do Estado.

As vagas são para técnico de refrigeração, auxiliar de higiene e limpeza, técnico de enfermagem e auxiliar de cozinha. Para concorrer as vagas, é necessário se atentar aos requisitos.

Veja os requisitos necessários por vaga:

Técnico de Refrigeração

Necessário curso técnico na área, experiencia na função e curso básico de RN10.

Técnico de Enfermagem

Necessário ensino técnico na área, registro no conselho de classe e conhecimento do pacote Office.

Auxiliar de Higiene e Limpeza e Auxiliar de cozinha

Necessário ensino fundamental completo e desejável experiencia na área.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 17 de outubro. Os candidatos devem enviar os currículos para o e-mail: vagas.hrsp@prosaude.org.br

Pessoas com Deficiência (PCD) podem se candidatar em todas as vagas. As diferentes etapas do processo seletivo, que conta com testes e entrevistas, e são eliminatórias.

Fotografia Comunicação Pró-Saúde