Hospital Regional de Marabá orienta sobre a prevenção da Obsidade

Com o objetivo de chamar a atenção da população sobre os perigos da obesidade, o Hospital Regional do Sudeste do Pará- Dr. Geraldo Veloso (HRSP), localizado em Marabá, dá algumas umas dicas para prevenir a obesidade.

No próximo dia 4 de março é marcado como o Dia Mundial da Obsidade, a data visa conscientizar a população sobre os riscos e as consequências da obesidade, como colesterol alto, problemas cardiovasculares – principal causa de morte no mundo – , articulatórios, respiratórios, diabetes, entre outras morbidades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença atingirá 700 milhões de pessoas até 2025.

A nutricionista Débora Sousa que atua na unidade do Governo do Pará, gerenciada pelo Pró-Saúde, a obesidade tem como principais fatores de risco os hábitos alimentares, sedentarismo e o estresse.

“O excesso de consumo de alimentos ricos em açúcares refinados, gorduras saturadas e trans, sódio e carboidratos simples são os principais responsáveis ​pelo aumento da obesidade, pois provocam um desequilíbrio energético, que favorece o acúmulo de gordura corporal”, explica a especialista.

Ainda de acordo com a profissional o ideal é priorizar, desde a infância, uma alimentação saudável e equilibrada, rica em nutrientes e proteínas saudáveis, como azeite e oleaginosas, além de alimentos ricos em fibras e antioxidantes.

“Esses alimentos ajudam a promover a saciedade, controlar o apetite, regular o metabolismo e evitar o acúmulo de gordura, favorecendo o emagrecimento e a manutenção de um peso saudável”, destaca.

O diagnóstico da obesidade pode ser feito por meio do cálculo do índice de Massa Corpórea (IMC), que é reconhecido como padrão internacional para avaliar o grau de sobrepeso e obesidade.

“Ele é calculado dividindo o peso (em kg) pela sua altura ao quadrado (em metros). Quando o resultado é igual ou superior a 30, a pessoa é considerada obesa”, reforça. Vale lembrar que o IMC é apenas um indicador, e não deve ser utilizado como única forma de diagnostico da obesidade, um profissional especializado deve ser consultado para melhor avaliar.

Confira 7 dicas para prevenir a obesidade:

– Faça refeições regulares, com intervalos de cerca de três horas entre elas;

– Prefira alimentos integrais, frutas, verduras e legumes;

– Evite o consumo de alimentos industrializados, ricos em açúcares e gorduras;

– Beba água regularmente;

– Reduza o consumo de bebidas alcoólicas;

– Pratique atividade física regularmente, pelo menos 30 minutos por dia;

– Procure orientação de um profissional de saúde para avaliar sua alimentação e indicar as melhores estratégias para prevenir a obesidade.

Foto: Ilustração Adobe