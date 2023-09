Hospital Regional de Marabá promove ação de acolhimento e solidariedade

Iniciativa integra programação da campanha ‘Setembro Amarelo’ e incentiva a empatia na unidade hospitalar do governo do Pará

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP) lançou, nesta terça-feira (11), em Marabá, o projeto de humanização “Pílulas de Otimismo”. A iniciativa leva mensagens positivas de amor, conforto e esperança aos pacientes, acompanhantes e colaboradores. A equipe do hospital promove a ação junto aos leitos de internação e nos corredores do hospital.

“Receber essas mensagens positivas encheu meu coração de alegria e renovou minhas energias para prosseguir com o tratamento. Em meio aos dias difíceis, gestos de carinho como esse tocam a minha alma, sou grata por todas as pessoas generosas que nos apoiam aqui. Vocês fazem toda a diferença em minha jornada”, explicou a paciente de hemodiálise, Raissa Sousa Serra, moradora de Itupiranga.

A iniciativa integra a programação da campanha do Setembro Amarelo na unidade do Governo do Pará, e quer promover a empatia e solidariedade no ambiente hospitalar. A ação distribuiu cartões cuidadosamente higienizados, contendo mensagens positivas e inspiradoras, direcionadas a oferecer conforto e ânimo aos pacientes da instituição.

Daiane Uszynski analista de humanização no Regional de Marabá, relatou que o projeto utilizou cartões com cores vibrantes, desenhos inspiradores e frases como “Você não está sozinho”, estamos aqui por você!” e “Sim! Você é necessário e adoramos estar perto de você!”, promoveu bem-estar e um ambiente acolhedor aos pacientes.

“No ambiente hospitalar onde muitas vezes os pacientes enfrentam momentos difíceis e desafiadores, uma dose diária de positividade e motivação pode auxiliar na recuperação e no bem-estar dos usuários. Quando um paciente se sente apoiado, ouvido e encorajado, sua jornada para a saúde se torna mais significativa e eficaz”, destacou.

Alan Ferreira, diretor assistencial do hospital, explicou que o projeto contribuiu para criar um ambiente acolhedor na instituição. “Acreditamos que a humanização no tratamento dos pacientes desempenha papel importante para a sua recuperação. A utilização de cartões com mensagens positivas são uma maneira simples, porém eficaz, para demonstrar aos usuários que nossa preocupação vai além do tratamento de suas condições médicas, abrangendo o cuidado com seu bem-estar emocional”, enfatizou.

No Hospital Regional de Marabá, a valorização do aspecto humano é uma filosofia incorporada por todo o conjunto de profissionais de saúde, desde médicos e enfermeiros até os trabalhadores administrativos e de suporte. Os colaboradores são capacitados para atender cada paciente com sensibilidade, solidariedade e compaixão, assegurando um ambiente receptivo para aqueles que buscam assistência médica na instituição.

Benjamin Ferreira, diretor executivo do hospital, explica que a instituição conta com uma comissão de humanização atuante, que realiza regularmente ações focadas no bem-estar dos pacientes e colaboradores. “Temos o compromisso em assegurar não apenas a restauração da saúde física, mas também a promoção do equilíbrio emocional e psicológico de cada paciente que procura assistência em nossas instalações”, ressaltou.

Perfil: A unidade é gerenciada pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Ela é referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de 1 milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

Fonte: Ascom/HRSP