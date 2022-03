Hospital Regional de Marabá promove Campanha de Doação de Sangue até o fim do mês de março

O Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP) está promovendo até o dia 31 de março a 4° edição do projeto “Caravana Solidária”, que tem como objetivo estimular a doação de sangue no município de Marabá.

A campanha visa mobilizar voluntários para contribuir com o abastecimento dos estoques de sangue da Fundação de hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). Para sensibilizar e informar os colaboradores e usuários, a unidade está promovendo palestras educativas e de conscientização nos corredores da instituição, que visam reforçar a importância da doação de sangue e esclarecer as principais dúvidas sobre o procedimento.

A campanha “Doe Sangue, Salve uma Vida”, é realizada pela Agência Transfusional da unidade, com apoio da Comissão de humanização e Pastoral da Saúde.

O Regional do Sudeste, que pertence ao Governo do Pará e é gerenciado pela Pró-Saúde, possui uma alta demanda na região por Bolsas de Sangue devido aos diversos procedimentos cirúrgicos e atendimento de alta complexidade.

Socorro Leão, médico que atua como hemoterapeuta no Hospital Regional, explica que doar sangue é um ato simples, tranquilo e seguro, que não provoca risco ou prejuízo á saúde.

“Estão sendo adotadas todas as medidas de segurança epidemiológicas para que os voluntários pratiquem o gesto de solidariedade com segurança. Precisamos muito dessas doações, cada bolsa de sangue doada pode salvar até quatro vidas”, ressalta.

Saiba o que é necessário para ser um doador de sangue:

• Idade: entre 16 e 69 anos (menores devem estar acompanhados do responsável legal);

•Peso: mínimo de 50kg;

•Estar bem alimentado e descansado;

•Bebidas: não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

•Exercícios: não ter praticado exercícios físicos intensos nas últimas 24 horas.

•Quem testou positivo para a Covid-19, pode doar após 10 dias da recuperação total, e quem teve contato com pessoas infectadas, e não apresentou sintomas, pode doar após 7 dias.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará presta atendimento 100% gratuito, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), sendo referência para mais de 1 milhão de pessoas no Pará.

Serviço: O Hemopa de Marabá funciona na rodovia Transamazônica, quadra 12, s/n, no bairro Amapá, em Marabá. A coleta de sangue pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (94) 3312-9150.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará