Hospital regional de Marabá se qualifica para Grandes catástrofes

Na última quarta-feira (20), O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP) apresentou, em reunião que ocorreu na própria unidade, o seu “Plano de Catástrofe” para autoridades estaduais, municipais e representantes da sociedade civil.

O Hospital pertencente ao Governo do Pará, é gerenciado pela Pró-Saúde, e atua como referência em atendimento de média e alta complexidade, atendendo a mais de um milhão de pessoas, e abrangendo o seu atendimento a cidadãos de 22 municípios, com serviços totalmente gratuitos através do Sistema único de Saúde (SUS).

O projeto, que visa organizar e preparar o atendimento de urgência e emergência caso ocorra uma demanda de atendimento de grande proporção, contou com a presença de representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar do Estado do Pará (PM), Hospital de Guarnição do Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM), Liga de Estudantes de Enfermagem da Faculdade Carajás, e 11° Regional da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Durante a reunião, os participantes tiveram acesso ao plano, idealizado no intuito de atender situações de grandes proporções, e com o objetivo principal de organizar os fluxos durante essas possíveis catástrofes, planejando e ordenando o atendimento das vítimas de forma estratégica.

Em maio, o Hospital passará por uma espécie de “teste”, com uma simulação realística, para que os profissionais possam por em prática as estratégias de atendimento, e será analisada as condições da assistência prestada pela equipe.

Texto: Paola Queiroz

Inf.: Ag. Pará

Fotos: Divulgação / Ag. Pará