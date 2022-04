Hospital regional de Paragominas reforça segurança de colaboradores e usuários com campanha multivacinal

A gestão do Hospital Regional Público do Leste, em Paragominas, nordeste do Pará, promoveu nessa semana, uma campanha interna multivacinal para atualização do esquema vacinal dos colaboradores contra Influenza Trivalente, Covid – 19, Hepatite B, Tríplice Viral e dT (vacina antitetânica).

Na ação realizada em parceria com a Secretaria de Saúde de Paragominas, por meio da Vigilância Epidemiológica do município, 463 doses de imunizantes contra essas doenças foram administradas no próprio hospital para facilitar o acesso às vacinas, e assim, reforçar a saúde aos profissionais, e segurança na assistência prestada aos usuários. De 263 colaboradores, foram contemplados 212 com a vacinação, ou seja, 80% de todo o quadro funcional.

Para a colaboradora da equipe de Enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HRPL, Naiara Tielly Oliveira, “é muito importante que a campanha de vacinação aconteça dentro do hospital, pois facilita o acesso por todos, já que sabemos que as vacinas são extremamente importantes para proteger os colaboradores da unidade, coletivamente, evitando que haja também algum risco de transmissão de algumas doenças contagiosas que podem ser combatidas pelas vacinas, como a exemplo, da Covid-19, que mais uma vez reforçou a importância da inunização da população para a diminuição dos casos”, destacou.

A ação de educação em saúde foi conduzida pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), em parceria com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

Maria Predrina Silva Chaves, técnica de Segurança do Trabalho do SESMT /HRPL, envolvida na campanha multivacinal, reforçou sobre a importância da ação para colaboradores e usuários.

“A maioria das doenças que podem ser prevenidas por vacinas são transmitidas pelo contato com objetos contaminados ou tosse, que expelem gotículas, contendo agentes infecciosos, logo, os colaboradores necessitam estar protegidos e imunizados, e a vacina é uma das medidas mais eficazes em se tratando de segurança preventiva. Eu, como técnica em Segurança do Trabalho, acredito que essas ações que o HRPL vem desenvolvendo ajudam a diminuir os casos de doenças dentro da nossa unidade, almejando sempre a segurança a longo prazo de colaboradores e usuários”, destacou.

De acordo com o diretor Assistencial, Clóvis Guse, o hospital regional por ser referência na excelência do atendimento à população, precisa também estar atento à saúde dos colaboradores, para que a segurança da assistência não seja comprometida.

“O cuidado com a saúde começa com a qualidade de saúde com nossos profissionais. A campanha multivacinal no HRPL, em parceria com a Secretaria de Saúde de Paragominas, só confirma que saúde coletiva é de interesse e responsabilidade de todos nós”, destacou o gestor.

Texto: Joelza Silva

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação