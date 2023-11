Hospital Regional de Santarém abre as portas para comunidade e detalha atendimento

Na última quarta-feira (1º), o Hospital Regional de Santarém abriu suas portas para receber um grupo de representantes da sociedade civil organizada em uma visita técnica ao setor da farmácia. Entre os visitantes estavam o grupo Mulheres Vitoriosas, a Casa Rosa e a Associação dos Renais Crônicos e Transplantados de Santarém. A iniciativa teve como principal objetivo promover uma compreensão mais ampla e transparente do atendimento oferecido à comunidade.

A reunião proporcionou uma oportunidade única para os representantes dessas instituições conhecerem de perto o funcionamento da farmácia do Hospital Regional de Santarém, esclarecer dúvidas e discutir o processo de distribuição de medicamentos. A transparência e a comunicação direta são prioridades para o Instituto Social Mais Saúde, que administra a unidade em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A visita foi vista como um passo significativo nesse sentido.

Interação – O diretor-geral do hospital, Gean Francisco Cercal, destacou a importância do diálogo aberto. “A visita abordou desde o abastecimento de medicamentos até os processos de distribuição. A coordenadora do setor explicou como funciona o fracionamento de medicamentos na capela e enfatizou que isso não significa contenção por falta de insumos, mas sim um controle e segurança para o paciente. Esse tipo de interação não apenas esclarece dúvidas, mas também fortalece a confiança da comunidade nos serviços de saúde prestados pelo HRBA”, ressaltou.

Para Benilza Miranda, uma das coordenadoras do grupo Mulheres Vitoriosas, que representa pacientes em tratamento oncológico, essas reuniões periódicas com a gestão do hospital, que agora passam a ser quinzenais, são importantes. “Foi uma grata surpresa poder conhecer a farmácia central do Hospital Regional. Vimos todo o fluxo, acompanhado por farmacêuticos e técnicos de farmácia, e que o estoque está em dia. Fomos informadas que foi mudado o plano de compra de medicamentos para não ocorrer mais a falta desses medicamentos. Consideramos tudo isso muito positivo”, enfatizou.

A abordagem participativa visa garantir que as decisões administrativas estejam alinhadas com as expectativas e necessidades da população atendida pelo hospital. O diretor técnico do hospital, oncologista Alexandre Gomes, ressaltou. “Foi um encontro muito positivo, onde foram discutidos tanto os aspectos positivos quanto os desafios que as instituições observam no hospital. Cada ponto foi debatido para encontrar soluções, com a ajuda e referência das pacientes que elas representam”.

Humanização – Com uma equipe especializada, além de garantir que o abastecimento de medicamentos seja constante e de qualidade, o Hospital Regional de Santarém coloca a humanização no centro de sua missão, assegurando que cada paciente seja tratado com respeito e empatia.

“Esse encontro entre gestores e representantes da comunidade é um exemplo do comprometimento da direção do HRBA em estabelecer parcerias sólidas, promovendo uma saúde acessível, transparente e centrada no paciente. A instituição reitera seu compromisso com a comunidade, buscando constantemente maneiras de aprimorar e fortalecer o atendimento oferecido”, reiterou Gean.

Em um cenário onde a integração entre gestão hospitalar e participação da sociedade é essencial, o Hospital Regional de Santarém se destaca como um exemplo de como uma abordagem holística pode resultar em benefícios tangíveis para todos. A busca contínua pela excelência e pelo bem-estar da comunidade permanece no centro da missão desse hospital comprometido com a saúde, o cuidado e a humanização.

Texto: Ascom HRBA

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação