Hospital Regional de Tucuruí dá início ao tratamento de hemodiálise aos pacientes com a Covid-19

O Governo do Pará através da Secretaria de Estado de Saúde (SESPA), dá um importante passo para a instalação do Centro de Hemodiálise, em Tucuruí. A partir desta sexta-feira (30/04), foram iniciados os testes nos equipamentos de hemodiálise, para que nos próximos dias seja iniciada a Terapia Renal de Substituição, nos pacientes com a Covid-19, internados na UTI do Hospital Regional de Tucuruí.

O Hospital Regional de Tucuruí que é referência em saúde para os municípios do entorno do Lago, recebeu os equipamentos para hemodiálise do Governo do Pará, que serão destinados aos pacientes internados na UTI – Covid-19, que tenham agravamento em seu quadro clínico, devido à insuficiência renal aguda provocada pela piora da infecção.

O equipamento é de vital importância para o tratamento e manutenção da vida destes pacientes. Os aparelhos possuem um sistema portátil para a purificação da água através do sistema de osmose reversa, e pode ser utilizado em caráter emergencial, para minimizar os efeitos adversos desta grave infecção.

O Instituto Diretrizes responsável pela gestão do Complexo Hospitalar de Tucuruí, em ação conjunta com o Governo do Pará e a Sespa, busca a cada dia melhorar a qualidade da assistência e menos transferências de pacientes para outras unidades hospitalares da rede pública do Estado.