Hospital Regional do Baixo Amazonas alerta para golpes de cobrança aos pacientes de unidades públicas

Unidade presta atendimento 100% gratuito aos usuários do SUS. Qualquer cobrança feita em procedimentos médicos do SUS é crime.

O Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna (HRBA), sediado no município de Santarém, é uma unidade pública de saúde que presta serviço 100% gratuito aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), referenciados pela Central de Regulação de Vagas do Estado do Pará. A Lei Federal 8.080/90 proíbe qualquer cobrança adicional, seja total ou parcial, de pacientes que forem se submeter a tratamentos/procedimentos pelo Sistema Único de Saúde. A cobrança feita em procedimentos médicos do SUS é crime.

No entanto, é comum a prática por golpistas de ligar para os familiares de pacientes, identificando-se como profissionais que atuam nas unidades de saúde, solicitando dinheiro para a realização de exames, consultas, cirurgias, internação ou qualquer outro tipo de atendimento. Em casos assim, o HRBA orienta que a vítima da tentativa de golpe nunca realize pagamentos e comunique, imediatamente, as autoridades policiais e o próprio hospital.

Seguindo as diretrizes do SUS, que garante a gratuidade de atendimento na área da saúde a todos os cidadãos brasileiros, o hospital não realiza nenhum tipo de cobrança pelos serviços prestados aos pacientes e demais usuários dos serviços de saúde, e nunca entra em contato (ligações, aplicativos de mensagens ou e-mails) solicitando pagamentos.

Dessa forma, o Hospital Regional do Baixo Amazonas reforça o pedido para que usuários e pacientes redobrem a atenção e comuniquem a unidade caso sejam abordados para realização de pagamentos.

Sobre o HRBA

Pertencente ao Governo do Pará e gerenciado desde 2008 pela Pró-Saúde, o HRBA é referência em atendimentos de média e alta complexidades para uma população estimada em mais de 1,3 milhão de pessoas, residentes em 30 municípios do oeste do Pará, Baixo Amazonas e Xingu, o HRBA

Reconhecido como um dos dez melhores hospitais públicos do Brasil, o HRBA foi o primeiro hospital público a obter o certificado máximo de qualidade, a ONA 3 Acreditado com Excelência, concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), mediante o cumprimento das melhores práticas hospitalares e de qualidade assistencial.

Texto: Anna Karla Lima/HRBA

Por Luana Laboissiere (SECOM)